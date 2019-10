Stiri pe aceeasi tema

- A sosit, in sfarsit, ziua cea mare pentru Teodora Becali. Fiica lui Gigi Becali isi pune pirostriile si se aseaza la casa ei. La fel de emotionati sunt si parintii sai, care au sosit la hotelul exclusivist la care are loc cununia civila pentru a le fi alaturi mirilor.

- Gigi Becali este in culmea fericirii pentru ca, in sfarsit, ziua cea mare a sosit. Patronul lui FCSB isi marita astazi fiica, iar emotiile sunt incredibile. Evenimentul are loc la unul dintre cele mai renumite hoteluri din Bucuresti, iar totul a fost organizat ca la carte.

- Cunoscuta drept o fire retrasa, fiica "Satanei", așa cum i se mai spune lui Victor Pițurca, Claudia este o familista convinsa, scrie spynews.ro. Maritata si cu copil acasa, tanara in varsta de 38 de ani este in stare de orice, atunci cand vine vorba de Antonio Alexandru, fiul sau. Mamica responsabila,…

- Teodora Becali, fiica cea mare a lui Gigi Becali, urmeaza sa se marite in toamna acestui an. Boss-ul lui FCSB are insa grija si de ceilalti membri ai familiei. Alexandra Becali a primit din partea tatalui sau un cadou incredibil. Fiica latifundiarului din Pipera s-a ales cu un Bentley Bantyaga in…

- Mama Luizei Melencu a venit la liceul la care fiica ei ar fi trebuit sa reinceapa școala, in clasa a XII-a. Femeia a spus, plangand, ca este o zi grea pentru familia ei și ca ea crede ca fiica ei nu este moarta.

- Cunoscuta ca o persoana linistita, care nu doreste sa apara in lumina reflectoarelor, Alexandra, fiica lui Liviu Dragnea, duce o viata la care alte tinere doar viseaza. Stabilita in Los Angeles, Statele Unite ale Americii, aceasta traieste o frumoasa poveste de dragoste alaturi de Alexandru Mataev,…

- Inainte de a inceta din viața, Edith Gonzalez planuia petrecerea aniversara pentru fiica sa, Constanza. Fratele regretatei actrițe de telenovele a explicat cum va fi sarbatorita nepoata sa. In data de 17 august, Constanza Creel, fiica regretatei actrițe de telenovele Edith Gonzalez, implinește 15 ani.…