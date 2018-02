Stiri pe aceeasi tema

- Elena Basescu este insarcinata și, mai mult decat atat, este in culmea fericirii din acest motiv, ea așteptand cu nerabdare apariția celui de-a treilea copil. ”Sunt insarcinata. In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel putin trei copii. Eu si Catalin suntem foarte bucurosi…

- Este mare bucurie in familia Basescu. Fiica cea mica a fostului presedinte este insarcinata si va deveni pentru a treia oara mamica. In urma cu putin timp Elena Bapsescu a recunoscut pe pagina sa de socializare ca este insarcinata. „In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel…

- Elena Basescu, mezina fostului presedinte Traian Basescu este insarcinata cu al treilea copil. „In doar trei luni, mi se va indeplini astfel dorinta de a avea cel putin trei copii. Eu si Catalin suntem foarte bucurosi si, fara sa aveti parte de imagini de la nunta, deoarece am trait o experienta de…

- Mare bucurie in familia Basescu! Dupa ce Cancan.ro a dezvaluit, in exclusivitate, ca Elena Basescu este insarcinata, EBA a confirmat ca va deveni mama pentru a treia oara. Traian Basescu nu-și mai incape in piele de fericire de cand a aflat ca va deveni bunic pentru a patra oara. Fostul președinte așteapta…

- Elena Basescu a anuntat, luni, Facebook, ca este insarcinata in 6 luni cu iubitul sau, Catalin Tomata. Anuntul a fost facut dupa ce, in ultimele zile, s a vehiculat in presa ca este insarcinata."Bravo Vigilentii paparazzi au facut marea descoperire: sunt insarcinata.In doar trei luni, mi se va indeplini…

- Elena Basescu a anunțat, luni, pe contul de socializare, ca este insarcinata in 6 luni. Cine este Catalin Tomata, iubitul fiicei fostului președinte al Romaniei. Anunțul Elenei Basescu vine dupa ce, in ultimele zile, s-a vehiculat in presa ca este insarcinata. Redam mesajul integral postat de Elena…

- Monica Gabor a fost filmata de curand plimbandu-se cu fiul sau vitreg. Manechinul se ințelege de minune cu baiețelul lui Mr. Pink, Anthony. Monica il iubește ca pe propriul ei copil, iar fiica ei, Irinuca, il numește mereu „fratele meu”

- Elena Basescu ar fi insarcinata, potrivit unor zvonuri. La aproape doi ani de la separarea de Syda, cel cu care are doi copii, fiica fostului presedinte are o relatie cu Catalin Tomata, un tanar din București, care deține un restaurant in Capitala.

- CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, a intrat in posesia unei informatii conform careia Elena Basescu ar fi insarcinata cu iubitul ei, Catalin Tomata. Mezina familiei fostului presedinte al Romaniei ar urma sa devina, astfel, mamica pentru a treia oara. EBA mai are doi copii cu “Syda”, de care s-a…

- Monica Gabor a postat pe pagina de Facebook un video in care apare alaturi de fiul lui mr. Pink. Daca privesti cu atentie imaginile poti jura ca fosta doamna din Izvorani este insarcinata. Burtica ei pare destul de mare, detaliu observat si de prietenii virtuali. "Monica, mi se pare…

- Alex Velea este un tata model si ii place sa stea cat mai mult in compania micutilor sai. Chiar daca este ocupat cu concerte si diverse evenimente, Alex Velea incearca sa petreaca cat mai mult timp posibil cu baietii lui.

- Roxana Dobre pare sa treaca prin clipe cat se poate de fericite in aceasta perioada, ea fiind insarcinata pentru a treia oara alaturi de Florin Salam. Și, așa cum e normal, acesta are grija ca frumoasa bruneta sa nu fie stresata niciun moment.

- Adelina Pestrițu a anunțat in urma cu cateva zile ca este insarcinata in trei luni cu iubitul sau , Virgil Șteblea, un om de afaceri din Capitala, cu care are o relație de aproape un an. Adelina și Virgil deja se pregatesc de nunta și nu ne surprinde absolut deloc. Se pare ca in ultimul timp indragita…

- Dupa ce a surprins pe toata lumea atunci cand a anunțat ca este insarcinata in trei luni cu iubitul sau, Virgil Șteblea, Adelina Pestrițu arunca o noua bomba. Vedeta se pregatește de nunta cat de curand, pe degetul sau aflandu-se deja inelul de logodna. Adelina Pestrițu, care tocmai a implinit 31 de…

- Internetul a explodat duminica seara cand Kylie Jenner (20 ani) a anunțat, in sfarșit, in mod oficial, ca a nascut o fetița pe 1 februarie! Mezina familiei Kardashian-Jenner, Kylie, a anunțat duminica seara ca a nascut. La scurt timp dupa ce a postat pe Instagram un mesaj emoționant, Kylie a facut public…

- Dupa ce Adelina Pestrițu a anunțat ca este insarcinata, fostul ei iubit, artistul Speak pare sa fie de-a dreptul impresionat de ceea ce se petrece cu bruneta cu care s-a iubit atat amar de vreme. Mai exact, aflat in studioul de inregistrari, Speak a primit vestea cum nu se putea mai bine. ”Ma bucur…

- Ca si la finala turneului de la Beijing, din octombrie 2017, apropiati ai Simonei Halep, in frunte cu Stere Halep, tatal liderului mondial, urmaresc finala de astazi, de la Australian Open, cu daneza Caroline Wozniacki, la cafeneaua pe care o detine familia Halep in Constanta.In momentul in care a ajuns…

- S-a speculat ca Alina Eremia si Dorian Popa ar fi intr-o relatie, pe care cei doi au reusit sa o ascunda perfect, dar acum toate zonurile au fost infirmate! Alina si-a prezentat iubitul, un tanar de 27 de ani, alaturi de care este de aproape un an. Si nu e Dorian Popa!

- Cum mai e puțin timp pana cand iși va strange in brațe cel de-al treilea copil, Ducesa de Cambridge a inceput sa se intereseze care e cel mai potrivit loc pentru a-i da naștere mezinului familiei. Asta deși primii nascuți, respectiv George și Charlotte, au venit pe lume la The Lindo Wing, in Londra.…

- Elena Udrea a primit vestea vietii ei. Fosta blonda de la Cotroceni a ramas insarcinata dupa mai multe incercari nereusite. Se pare ca aceasta veste vine cu alta mult mai proasta la pachet. Fostul ministru al Dezvoltarii nu voia sa afle asa ceva niciodata.Vezi AICI ce rasca fosta blonda de…

- Aflata intr-o vacanta exotica, Dana Rogoz impreuna cu sotul si fiul lor ii tin la curent pe cei ramasi acasa, dar si pe fani cu locurile de vis in care se relaxeaza. Cu una dintre fotografiile pe care le-a facut publice recent, vedeta i-a facut pe multi sa se intrebe daca e insarcinata din nou! Unul…

- Laura Cosoi isi continua vacanta exotica in Seychelles si face noi dezvaluiri despre sarcina. Insarcinata in luna a patra, vedeta a postat pe Instagram o fotografie in care apare intr-un costum de baie din doua piese, etalandu-si burtica.

- Cea de-a 75-a ediție a Globurilor de Aur a mai venit cu o premiera. Eva Longoria a aparut pentru prima data la un eveniment de covorul roșu de cand a anunțat ca este insarcinata. Actrița a dat anunțul la sfarșitul lunii decembrie, chiar inainte cu cateva zile de Craciun ca este insarcinata cu primul…

- Doi tineri fac senzatie pe Internet. Un filmulet in care cei doi fac o schema de gimnastica amuzanta in mai multe colturi din lume a ajuns virala. Citeste si Imagini de senzatie la o emisiune TV. Un caine danseaza pe ritmuri latino VIDEO

- Elena Basescu și-a petrecut vacanța de sarbatori alaturi de cei doi copii ai sai, in timp ce fostul ei soț, Bogdan Ionescu a preferat compania iubitei. In toamna anului trecut, Elena Basescu divorța de sotul ei, Bogdan Ionescu, zis „Syda” , dupa patru ani de mariaj. Din casnicia celor doi au rezultat…

- Vestea mare a inceputului de an 2018 este ca Laura Cosoi a confirmat ca este insarcinata cu primul ei copil. Vedeta și soțul ei vor avea o fetița. In ultima vreme, despre Laura Cosoi, care a trecut prim momente grele anul trecut , s-a zvonit ca ar fi insarcinata. Vedeta nu a dat niciun semn in acest…

- Acum cateva zile, celebrul star din „Neveste Disperate” anunța ca va avea un baiețel, fiind insarcinata in patru luni. Acum, grație unor fotografii obținute de paparazzi, avem ocazia sa vedem primele imagini cu ea insarcinata. Primele cadre cu ea insarcinata Eva Longoria e in culmea fericirii! Deși…

- Acum ca nu mai e niciun secret ca e insarcinata, sora lui Kim Kardashian nu mai simte nevoia sa-și ascunda burtica deja crescuta ori sa țina secret trimestru in care se afla. Așa se face ca, de Sarbatori, le-a daruit fanilor sai primele fotografii explicite cu burtica. Reacțiile au fost pe masura! Prima…

- Andra este, probabil, una dintre cele mai iubite cantarețe de la noi, fanii ei fiind cuceriți de talentul, dar și de aparițiile cat se poate de senzuale pe care le are atat pe scena, cat și in videoclipuri.

- Dupa luni de speculație, iata ca sora mai mica a lui Kim Kardashian confirma mult-așteptata veste: e însarcinata! Da, Khloe și Tristan Thompson, barbatul care a ajutat-o sa depașeasca divorțul de Lamar Odom, vor deveni parinți!

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In prezent, tanara se poate considera implinita din toate punctele de vedere. Are un sot care o iubeste si, anul viitor, urmeaza sa devina mamica. A

- E o artista indragita si tine legatura cu fanii ei in cat de des poate! Lidia Buble s-a filmat in urma cu cateva ore in cada, alaturi de cainele ei. Vedeta a avut parte de un moment de relaxare, dar in baie a aparut si patrupedul, iar ea a imortalizat momentul.

- Suspecta crimei de la metrou, o femeie in varsta de 36 de ani, a fost retinuta. Au aparut si primele imagini cu aceasta, in timp ce era condusa la audieri. Potrivit unor surse judiciare, ea nu a opus rezistenta cand a fost dusa la Tribunal.

- Betty Salam trece prin cea mai frumoasa perioada a vietii sale de cand l-a intalnit pe Catalin! Aceasta iubeste si este iubita cum nu si-ar fi imaginat vreodata. Cei doi au plecat intr-o vacanta in Instanbul unde petrec clipe de neuitat.

- Dupa ce au existat zvonuri ca e insarcinata, Nicoleta de la „Insula Iubirii” a mai luat o decizie radicala: a renunțat a culoarea parului și dintr-o blonda rafinata s-a transformat intr-o șatena focoasa.

- "Domnul Sensiblu", milionarul libanez Roger El Akoury, s-a miscat rapid dupa ce a intrat in posesia unei cladiri istorice, aflata pe Bulevardul Primaverii nr. 15, la doar doua strazi distanta de palatul prezidential al presedintelui Klaus Iohannis! ( VEZI SI: Imagini fabuloase. Avem declaratii exclusive…

- CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , publica astazi imagini exclusive cu Dorin Cocos si iubita acestuia, Raluca Miu, care este insarcinata in luna a opta. Omul de afaceri urmeaza sa devina tatic la inceputul anului viitor si pare foarte fericit. ( VEZI SI: Fostul sot al Elenei Udrea a parasit inchisoarea…

- Johnny Hallyday, pe numele sau adevarat Jean-Philippe Smet, a incetat din viața in aceasta dimineața, la varsta de 74 de ani. Acesta s-a stins in urma unei lupte cumplite pe care a dus-o cu un cancer pulmonar. Vestea tragica a fost data de soția acestuia intr-o declarație de presa: „Johnny Hallyday…

- Dupa ce in presa a aparut vestea ca Misty este insarcinata, iata ca iubita lui Keo a confirmat zvonul. Artista este insarcinata in sapte luni jumatate, iar anul 2018 se anunta cel mai frumos pentru ea, dupa ce va aduce pe lume primul copil al cuplului.

- In weekend-ul recent incheiat, Elena Basescu si Catalin Tomata si-au ”oficializat” relatia la NUBA, un select club de noapte, unde au iesit sa se distreze. EBA a trecut, in mod clar, peste divort si acum se bucura din plin de povestea de dragoste in care este implicata. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din…

- Maria Sarapova (30 de ani) a participat la un turneu demonstrativ de tenis la Istanbul (Turcia). In timpul unui meci, rusoaica a fost ceruta in casatorie de un spectator.Maria Sarapova a jucat impotriva turcoaicei Cagla Buyukakcay. Intr-un moment in carese pregatea sa serveasca, un spectator…

- Lavinia a devenit cunoscuta dupa ce a participat la emisiunea "Mireasa pentru fiul meu". In urma cu doua luni, tanara a anuntat ca este gravida cu sotul ei, Eduard. Acesta a primit vestea cea mare intr-un mod special. A

- Imagini de senzație de la nunta lui Lacatuș. Hagi rupea ringul de dans la evenimentul care a avut loc in 1989, cu puțin timp inainte de Revoluție. Pe filmulețul postat pe pagina de facebook a emisiunii „Replay”, se vede cum se distrau Gica Hagi, Gabi Balint, Dan Petrescu, Nicolae Ungureanu și Gheorghe…

- Fosta iubita a lui Mihai Bendeac este insarcinata. Cea care a dezvaluit asta a fost prietena ei, Delia, care a postat pe contul de socializare, prima imagine cu burtica de gravida. Andreea Popescu mai are foarte puțin pana va deveni mama, pentru prima oara. Delia a postat pe o retea de socializare…

- Este uimitor ce intorsaturi poate lua viata. Acum esti in biroul avocatului si discuti despre posibilitatea de a adopta un copil, iar in clipa urmatoare esti in baie cu un betigas in mana si... surpriza: ai doua linii roz pe el. Aveam 41 de ani si eram gravida. Lumea mea s-a intors cu susul…

- Dupa ce s-au desparțit din cauza problemelor cat se poate de serioase pe care Dani Mocanu le are cu justiția, el fiind acuzat, printre altele, de proxenetism, o cantareața celebra de la noi pare sa iși fi refacut viața.