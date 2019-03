Stiri pe aceeasi tema

- Jennifer Lopez si Alex Rodriguez – povestea lor de dragoste Jennifer Lopez si Alex Rodriguez s-au lododit. Artista a fost ceruta in casatorie pe o plaja din Bahamas, sub un superb apus de soare, primind un inel superb, cu un diamant imens, ce valoreaza 1 milion de dolari. Cei doi sunt impreuna de doi…

- Jennifer Lopez s-a logodit! Iata inelul de 1 milion de dolari! Jennifer Lopez s-a lodogit cu Alex Rodriguez. Fostul jucator de baseball a cerut-o in casatorie pe plaja, in Bahamas, sub un superb apus de soare. Sportivul i-a oferit un inel de logodna ce valoreaza 1 milion de dolari. she said yes A post…

- Dupa cateva relații și trei mariaje eșuate, Jennifer Lopez (49 de ani) s-a logodit cu Alex Rodriguez (43 de ani), fost jucator de baseball. Solista și-a gasit liniștea in brațele sportivului care a cerut-o in casatorie cu un inel de 1 milion de dolari, in timpul unei escapde romantice in Bahamas, informeaza…

- JLO a spus "da"! Alex Rodriguez si-a facut curaj si i-a adresat artistei marea intrebare dupa doi ani de relatie, in timp ce se aflau intr-o escapada romantica in Bahamas. Si, de fericire, au anuntat imediat pe toata lumea cu o fotografie in care apar mainile lor, dar si faimosul inel. Cu un diamant…

- Jennifer Lopez a acceptat provocarea „Fara carbohidrați și fara zahar”, ceea ce presupune ca timp de 10 zile sa nu consume alimente ce conțin carbohidrați sau zahar. Cum artista a devenit și dependenta de sala de cand l-a cunoscut pe Alex Rodriguez, aceasta provocare doar a ajutat-o sa iși tonifieze…

- Imagini inedite au fost surprinse, sambata seara, in stația de autobuz de la Piața Sudului, in cartierul Berceni, Romania.Zeci de oameni au asistat amuzați sau șocați la o scena demna de "Cascadorii rasului".

- Fotograful Catalin Urdoi (34 de ani), ale carui imagini au ajuns de-a lungul timpului si in prestigioasa revista National Geographic, a reusit sa surprinda cadre geniale, de aceasta data la un festival de iarna din Bucovina.