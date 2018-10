Stiri pe aceeasi tema

- Politia turca efectueaza, miercuri dupa-amiaza, perchezitii la resedinta consulului saudit din Istanbul, in ancheta privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul cotidianului Hurriyet.

- Unul dintre barbatii identificati de autoritatile turce ca facand parte dintre cei responsabili de disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la Istanbul face parte din anturajul printului mostenitor saudit Mohammed bin Salman, informeaza marti The New York Times, citat de AFP. Potrivit…

- Politia turca va percheztiona locuinta consulului saudit la Istanbul, a anuntat marti postul NTV, ca parte a anchetei privind disparitia jurnalistului Jamal Khashoggi, relateaza site-ul agentiei Reuters, informeaza Mediafax.NTV a informat ca anchetatorii sunt asteptati sa efectueze marti inca…

- Arabia Saudita inca nu coopereaza in ancheta privind disparitia jurnalistului saudit Jamal Khashoggi la consulatul din Istanbul si trebuie sa le permita anchetatorilor turci sa intre in cladire, a declarat sambata ministrul turc de externe Mevlut Cavusoglu, transmite AFP. ''Inca nu am vazut…

- Secretarul general al Națiunilor Unite, Antonio Guterres, a cerut "adevarul" in cazul dispariției jurnalistului saudit Jamal Khashoggi și a spus ca se teme ca astfel de dispariții se vor intampla mai des și ca vor deveni "noua normalitate", scrie BBC .

- Autoritatile din Turcia analizeaza filmarile camerelor de supraveghere de pe autostrazi pentru a gasi o duba neagra despre care cred ca a transportat trupul jurnalistului Jamal Khashoggi de la consulatul Arabiei Saudite din Istanbul. Investigatorii sustin ca duba ar apartine unei trupe de asasini…