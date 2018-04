Stiri pe aceeasi tema

- Bietul om a fost asa de batut, incat a ramas inconstient. Unul dintre ”animale”, ca om nu se poate numi, a continuat sa il loveasca pe bietul om, in conditiile in care acesta era inconstient.

- Politistii din Alba Iulia l-au retinut pe un tanar ce si-ar fi agresat parintii si ar fi distrus bunuri din locuinta acestora. Este cercetat pentru violenta in familie si distrugere si va fi prezentat in fata magistratilor, pentru dispunerea masurilor legale. La data de 26 martie 2018, Politia Municipiului…

- Duminica in jurul orei 22.10, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizata prin 112, cu privire la faptul ca pe strada Siretului din Alba Iulia a avut loc un eveniment rutier. In urma cercetarilor efectuate de politisti, a rezultat ca un barbat de 54 de ani, din Alba Iulia, in timp ce se afla la…

- Polițiștii gorjeni au prins joi doi barbați din Targu Jiu care in urma cu cateva zile au agresat un tanar de 29 de ani, pe Bd. Ecaterina Teodoroiu din municipiu. Suspecții de 23 și 28 de ani, ambii din municipiul Ta...

- Un barbat de 42 de ani, din localitatea vasluiana Stioborani, comuna Solesti, a fost descoperit decedat de un grup de elevi intr-o statie de autobuz. Victima prezenta urme de violenta pe corp, fiind suspiciuni ca a fost ucisa.

- Un barbat din localitatea ieseana Mihail Kogalniceanu a ajuns, marti dupa-amiaza, la spital, cu multiple leziuni, el afirmand ca a fost batut de un politist, dupa care ar fi fost si lovit in mod intentionat cu masina de catre omul legii, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu din municipiul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme o Dacia Logan si un BMW. Un barbat pasager in Dacia Logan a fost ranit si a fost transportat la spital.…

- Moarte suspecta in sectorul Buiucani al Capitalei. Cadavrul unui barbat de aproximativ 40 de ani a fost gasit de un paznic in fata Teatrului de Etnografie si Folclor "Ion Creanga".Acesta era gol si avea pe corp semne de moarte violenta. "Eu nu-l stiu.

- In jurul orei 21.30, un barbat recalcitrant a patruns in interiorul Maternitatea „Cuza Voda", din Iasi si a incercat sa forteze accesul intr-o zona a spitalului, aflata in carantina. Agentul de paza a intervenit prompt pentru a-l impiedica pe barbat sa intre in zona interzisa publicului, moment in…

- Un barbat a fost injunghiat, sambata seara, in centrul municipiului Brasov, in urma unui conflict spontan pe care l-a avut cu un alt barbat. Victima a fost transportata la spital, iar agresorul este cautat de politisti.

- Imagini revoltatoare au fost surprinse intr-un liceu din Dolhasca, Suceava. Un elev de clasa a noua este scos din sala de clasa, cu palme si injurii, de catre profesoara de engleza. Pe holurile scolii si tanarul a devenit agresiv.

- Scene șocante s-au petrecut intr-o casa din Germania, unde un sirian și-a injunghiat de mai multe ori soția intr-un acces de furie. Inca dornic de razbunare, criminalul a facut un live pe Facebook, unde a dezvaluit mai multe informații despre teribila tragedie. Ulterior, el a fugit impreuna cu unul…

- Ieri, 27 februarie 2018, politistii de investigatii criminale din cadrul Politiei Municipiului Sebes au identificat 5 tineri, cu varste cuprinse intre 16 si 18 ani, toti din municipiu Sebes, ca persoane banuite de comiterea unei agresiuni, fapta reclamata politiei in seara zilei de 23 februarie 2018.…

- Actrita Heather Locklear a fost arestata sub suspiciunea de violenta domestica si de agresiune asupra unui politist, informeaza The Hollywood Reporter.Vedeta a fost arestata duminica noapte, in Thousand Oaks, iar din detaliile oferite de un oficial al politiei, unul dintre capetele de acuzare…

- Apelul disperat al unei mame NECAZURI…Tanarul de 31 de ani a plecat sa-si faca un rost in viata dar a avut parte numai de necazuri, a fost batut crunt si si-a pierdut memoria. Este internat intr-un spital din Milano iar mama sa cere ajutor pentru a-l aduce acasa. APEL….O femeie din Vaslui face apel…

- Procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani au dispus trimiterea in judecata a doi tineri, implicati intr-o bataie la Popesti. Unul dintre inculpati are 20 de ani si este din Bucuresti, iar celalalt are 19 ani si este din Popesti. Ambii vor fi judecati pentru savarsirea…

- Cristian Ghidircel, in varsta de 34 de ani, din Craiova, sustine ca a fost batut crunt de patronul sau pentru ca a indraznit sa isi ceara salariul. De acelasi tratament ar fi avut parte si iubita lui care il insotea, iar ambii au ajuns la spital cu ambulanta si au avut nevoie de ingrijiri medicale.

- Un alt incident grav zguduie Borsa, orasul de la poalele Pietrosului. Un tanar care nu a fost implicat in viata lui in niciun scandal a fost batut cu pumnii intr-un local din oras sub privirile ingrozite ale prietenilor. Lucrurile o iau razna la Borsa. Acesta este sentimentul pe care-l traieste orice…

- Un alt incident grav zguduie Borsa, orasul de la poalele Pietrosului. Un tanar care nu a fost implicat in viata lui in niciun scandal a fost batut cu pumnii intr-un local din oras sub privirile ingrozite ale prietenilor. Lucrurile o iau razna la Borsa. Acesta este sentimentul pe care-l traieste orice…

- Un nou episod de violenta extrema face inconjorul Romaniei si arata inca o data lipsa de reactie a oamenilor in fata unor astfel de scene. Un controlor a batut crunt un pasager care circula fara bilet cu trenul. Nu doar ca nimeni nu l-a aparat, dar si alti calatori l-au lovit cu pumnii si picioarele.…

- Potrivit utilizatorului de Facebook Sorinel de la Plopeni, luni, in gara la Milova din judetul Arad, un calator a fost tarat afara din tren si batut cu bestialitate de controlor si de alti indivizi pentru ca… nu avea bilet! Acest caz incredibil trebuie sa ajunga rapid in lucru la Politie pentru ca acei…

- Scene șocante s-au petrecut, ieri, intr-o gara din vestul țarii. Un barbat a fost dat jos din trenul care circula pe ruta Timișoara – Simeria, iar apoi batut de controlor și mai mulți calatori. Polițiștii din județul Arad au anunțat, astazi, ca au deschis un dosar penal pentru loviri sau alte violențe…

- O bataie in toata regula a avut astazi loc intr-un tren ce circula prin Banat. Șeful de tren a fost filmat in timp ceil agresa pe unul din calatori. Mai mulți calatori au filmat incaierarea.

- Un film postat pe retelele de socializare prezinta un caz revoltator de agresiune. Un calator este pur si simplu aruncat dintr-un tren in statia CFR Milova dupa care este lovit cu bestialitate de cateva persoane, printre care si un controlor. Calatorii asista stupefiati la scena, fotografiind sau filmand…

- Barbatul din Targu Jiu care in urma cu cativa ani a fost snopit in bataie de doi agenti de politie si un jandarm, condamnati intre timp la puscarie, a fost si el condamnat definitiv pentru fapte cu violenta pe care le-ar...

- Tanarul de 22 de ani care si-a batut unchiul si matusa si apoi l-a injunghiat mortal pe barbat a fost prins duminica seara de un echipaj de jandarmi in Parcul Crang, din Buzau, el fiind ridicat si dus la audieri la Politia municipiului Buzau, potrivit NEWS.RO.Citeste si: Petitie FARA PRECEDENT:…

- Un tanar sofer incepator a sarit la bataie la un alt conducator auto dupa ce a fost acrosat usor in trafic. Desi in masina celuilalt sofer se afla si un copil, tanarul a lovit autoturismul cu pumnii si a spart geamurile cu o bata. Soferul a fost salvat de trecatorii revoltati care au filmat intreaga…

- Un barbat in varsta de 60 de ani si-a pierdut viata, vineri dimineata, in urma unui incendiu care a avut loc in locuinta acestuia, din centrul Brasovului, transmite corespondentul MEDIAFAX.

- La data de 07 februarie a.c., politisti din cadrul Sectiei 1 Politie Rurala Targu Jiu s-au sesizat cu privire la faptul ca in urma cu o zi, in timpul conflictului dintre un barbat de 40 de ani și soția sa, de 37 ani, din comuna Arcani, acesta ar fi exercitat acte de violența și asupra fiicei sale,…

- Un tanar de numai 17 ani a fost victima unor hoti cu doar cativa ani mai in varsta decat acesta. Minorul a fost batut crunt de trei tineri care i-au furat portofelul. Cand au constatat, insa, ca acesta este gol, l-au abandonat la fata locului.

- Aseara, la ora 22.28, un tanar din Borsa a sesizati politia prin SNUAU 112 ca in timp ce se afla intr-o statie de carburanti de pe raza orasului a fost agresat de mai multe persoane. Deplasati de urgenta pe strada Victoriei, la fata locului, politistii au constatat ca doi tineri, ambii de 26 de ani,…

- Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg in timpul orei sub privirile ingrozite ale colegilor. Incidentul s-a petrecut, luni, in școala generala din localitatea Sanmihaiu Roman. ”In urma cu trei luni l-am mutat de la Timișoara. Copilul mi-a spus ca este un coleg care-l…

- Politistii din cadrul Politiei muncipiului Dej au retinut pentru 24 ore, doi tineri de 17, respectiv 20 de ani, ambii din Dej, pentru savarsirea infractiunilor de loviri si alte violente si tulburarea ordinii si linstii publice, fapte prevazute si pedepsite de Codul Penal. Tanarul de 20 ani a fost prezentat…

- Incident socant într-o scoala din judetul Timis Un elev de clasa a VIII a a fost batut cu bestialitate de tatal unui coleg, chiar în timpul orei sub privirile îngrozite ale colegilor.

- Un tanar a fost batut de un barbat in aceasta dupa amiaza seara in curtea interioara a unor blocuri din centrul orasului Ploiești. Acesta a intervenit cand a vazut un barbat care agresa o femeie, dar a fost umplut de sange. Agresorul s-a urcat apoi in mașina și a fugit, conform publicatie Ziarul Incomod.

- Trei indivizi s-au oferit sa-l duca pe un barbat acasa, la Vernești, cu mașina, insa, profitand ca era beat crița, l-au batut pana l-au lasat lat pe șosea, nu inainte de a-i lua telefonul. Deși nu se putea ține pe picioare, omul a reușit sa opreasca o mașina și sa roage șoferul sa sune la […] Articolul…

- Imaginile cu baiatul de 13 ani batut de cele 3 femei au fost postate chiar de mama copilului pe o retea sociala. Incidentul s-a petrecut joi, 30 ianuarie, in timpul orelor de curs chiar pe coridorul scolii.

- O mama disperata a postat pe reteaua de socializare Facebook un filmulet in care se poate vedea cum fiul ei este batut cu bestialitate de trei femei, mame ale altor elevi. Totul s a petrecut la Scoala Gimnaziala nr. 28 "Dan Barbilian" Constanta."Copilul meu a fost batut cu bestialitate de catre trei…

- Caz socant in Maramures. Un tanar de 23 de ani a fost snopit in bataie intr-o benzinarie din centrul orasului Borsa. Agresorul i-a dat cu o sticla in cap si l-a lovit cu pumnii si picioarele pana l-a lasat inconstient, intr-o balta de sange. "Aseara m-am oprit in Peco in Borsa, in…

- Potrivit informatiilor furnizate, marti, de purtatorul de cuvant al Inspectoratului Judetean de Politie Braila, Laura Dan, incidentul s-a petrecut luni, baiatul lovit, in varsta de 17 ani, care este elev in clasa a XI-a la Colegiul National "Nicolae Balcescu", fiind scos in curtea unitatii de cei cinci…

- Imagini revoltatoare pe treptele unui dispensar dintr-o comuna vasluiana. Un barbat cu dizabilitati a fost nevoit sa se tarasca pana in cabinetul medicului de familie, asta in ciuda legii care obliga toate institutiile publice sa amenajeze rampe de acces pentru persoanele cu probleme locomotorii. …

- La data de 12 ianuarie a.c., în jurul orei 08:30, doi tineri au sustras mai multe bunuri alimentare dintr-un magazin din cartierul Manaștur, din Cluj-Napoca. În momentul în care au dorit sa paraseasca magazinul, au fost opriți de catre agenții de paza, insa pentru a-și asigura…

- Romania a fost condamnata la CEDO in cazul unui barbat batut de doi polițiști intr-o secție din Capitala, pentru ca nu ar fi vrut sa se legitimeze. Judecatorii pentru drepturile omului au stabilit ca statul roman nu a facut o ancheta efectiva pentru a descoperi si pedepsi vinovatii in cazul unui barbat…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Victima luase cu imprumut o suma de bani si trebuia sa-si achite datoria inca de vara trecuta. Camatarul si-a pierdut rabdarea si a mers acasa la barbat. Acolo l-a batut crunt, dupa care i-a furat masina. La scurt timp, camatarul a fost prins de politisti. Agresorul le-a povestit totul oamenilor…

- Un sucevean a ajuns in arest dupa ce a batut un barbat, iar apoi a luat de la acesta un microbuz, in contul unei datorii mai vechi. Joi seara, o patrula de siguranța publica din cadrul Secției 4 Poliție Rurala Galanești, in timp ce efectua serviciul de control și supraveghere a traficului rutier pe…

- Fetita de 7 ani locuia cu tatal ei, cu doi frati si cu bunica paterna, iar in noaptea de Revelion ea a fost lovita de mai multe ori cu o coada de topor de catre tata. "Inculpatul este cunoscut ca fiind o persoana agresiva. In data de 31 decembrie el i-a aplicat fiicei sale in varsta de 7 ani mai multe…