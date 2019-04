Imagini de la slujba de Înviere de la Mănăstirea Gorovei. Slujba este oficiată de episcopul Calinic Botoşăneanu A fost adusa lumina care s-a aprins astazi la Ierusalim, iar fiindca vremea este frumoasa, slujba se va tine in altarul de vara, un clopot de sticla din mijlocul curtii. Sunt oameni de toate varstele, foarte multi tineri, drumul de circa 1,5 kilometri prin padure bara la bara, iar masinile continua sa vina. Slujba este oficiata de un sobor de sapte preoti.Altarul de vara are mai bine de jumatate pereti de sticla, iar oamenii stau de jur imprejurul acestuia asteptand incep (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

