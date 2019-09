Stiri pe aceeasi tema

- Olandezul suspectat de uciderea minorei Mihaela-Adriana Fieraru din Dambovita a murit in Olanda in urma unui accident rutier, dupa ce a intrat cu mașina intr-un TIR. Primele imagini cu impactul in care s-a sinucis barbatul acuzat de moartea fetiței de 11 ani din Gura Sutii, Dambovita, au fost facute…

