Imagini de la eveniment: Veteranii de la Farul si Tomis au jucat, la Constanta, la Cupa Prieteniei. Distinctie pentru Constantin Gache (galerie foto)

- Echipa de fotbal AS CS Farul Constanta, nou infiintata si care a demarat procedurile pentru a si schimba numele in FC Farul brand castigat la licitatie de fostul fotbalist Ciprian Marica , a castigat la scor, 6 0 2 0 , meciul de seniori de astazi din deplasare cu Portul Constanta, contand pentru etapa…

- Suporterii echipei de fotbal SSC Farul Constanta, nou promovata in Liga a 2 a, au facut deplasarea in coloana de masini astazi, la Ovidiu, la meciul de debut in campionat, cu ACS Poli Timisoara, formatie retrogradata din Liga 1. Partida se disputa de la ora 13.00, pe stadionul central al Academiei Hagi.…

- La sedinta de astazi a Consiliului Local al municipiului Constanta au venit si oficiali ai echipei de fotbal SSC Farul, si suporteri constanteni, in total zece persoane. Fostul lider al fanilor, Sorin Mihailescu, a luat cuvantul si a solicitat ca, dupa ce stadionul Farul va ajunge la municipalitate…

- Stadionul Farul din Constanta a fost inspectat astazi de o comisie in vederea omologarii arenei pentru ca SSC Farul sa poata disputa meciurile de Liga a 2 a. La finalul inspectiei, Marcel Lica, presedintele executiv al SSC Farul, a declarat; S a stabilit ca nu intrunim 100 conditiile de omologare si…

- SSC Farul Constanta, echipa nou promovata in Liga a 2 a, a castigat la diferenta foarte mare, scor 13 1 5 0 , meciul amical de astazi de pe stadionul Farul din Constanta, cu Farul Tuzla, formatie din Liga a 4 a.Echipa din Tuzla s a aflat insa cu aceasta ocazie la prima actiune din aceasta vara, neavand…

- In urma sedintei de astazi a Comitetului Director al SSC Farul Constanta, Marcel Lica a fost desemnat presedinte executiv al clubului, functie ramasa vacanta dupa demisia lui Adrian Pitu. Fost arbitru international, observator si ex presedinte al FC Farul, Marcel Lica a mai ocupat acest post la SSC…

- Doi dintre reprezentantii fostei campioane a Romaniei, FC Viitorul, jucatorul Eduard Florescu si maseurul Cosmin Ghiorghe, isi serbeaza astazi zilele de nastere. FC Viitorul ii ureaza La multi ani, multa sanatate si implinirea tuturor dorintelor maseurului Cosmin Ghiorghe, care astazi implineste 33…

- Fotbalistii de la SSC Farul Constanta, echipa nou promovata in Liga a 2 a, au incheiat astazi vacanta si s au reunit la stadionul "Farulldquo;. In absenta antrenorului principal Petre Grigoras si a secundului Marian Dinu, primul antrenament a fost condus de al doilea secund, Ion Barbu, alaturi de care…