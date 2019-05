Imagini de la eveniment: Nou promovata Tomitanii Constanta, meci mare contra campioanei Timisoara Saracens! (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta sustine astazi meciul din etapa a 12 a a SuperLigii esalonul de elita din Romania , intalnind pe stadionul "Mihai Nacaldquo; din Constanta Universitatea Cluj.In clasament, Tomitanii se afla pe locul opt ultimul , cu 9 puncte, in vreme ce U Cluj ocupa pozitia a saptea,…

- Derby-ul dintre CSA Steaua Bucuresti si CSM Stiinta Baia Mare, disputat sambata pe Stadionul Ghencea, s-a terminat la egalitate, 13-13, in etapa a 11-a a SuperLigii CEC Bank la rugby. In alte partide, CS Universitatea Cluj a intrecut-o pe SCM Gloria Buzau cu scorul, de 26-16, iar CS Dinamo…

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a intalnit astazi pe teren propriu in SuperLiga liderul clasamentului, CSM Bucuresti.Victoria le a apartinut oaspetilor, scor 39 8 15 5 , insa Tomitanii au evoluat curajos, in jocul rugbystilor pregatiti de Cosmin Ratiu si Catalin Nicolae vazandu se o crestere fata…

- Echipa masculina de rugby Tomitanii Constanta a debutat cu un esec sever in returul esalonului de elita din Romania, SuperLiga.Astazi, nou promovata din Constanta a cedat pe teren propriu cu CSM Stiinta Baia Mare, scor 5 49 0 13 , in etapa a opta a campionatului.Pentru gazde a marcat un eseu Jone Marawa…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in zona Teatrului de Stat din Constanta la intersectia strazii Mihai Viteazu cu bulevardul Ferdinand. Din primele informatii doua autoturisme au fost implicate. In urma impactului unul dintre autoturisme a ajuns pe trotuar, iar celalalt a ramas imobilizat…

- In aceste zile oficialii vicecampioanei Romaniei, au reusit inregimentarea jucatorului de origine neo-zeelandeza Jason Fareti Lemalie Tomane. Nascut in Sunnybank o suburbie a Brisbane-ului a statului Queensland Australia pe data de 4 martie 1995, Jason Tomane cel ce poate evolua atat ca aripa cat si…

- Azi, in Adunarea Generala a Procurorilor din Parchetul de pe langa Judecatoria Constanta s a decis ca organizarea unui protest impotriva Ordonantei de urgenta adoptate marti de guvern.Protestul are loc incepand cu ora 16.00, in fata Parchetului de pe langa Judecatoria Constanta.Potrivit reprezentantilor…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit, in aceasta seara, meciul de baschet feminin Phoenix Stiinta Constanta CSM Satu Mare, contand pentru etapa a opta din Grupa Rosie a Ligii Nationale primul esalon valoric al intrecerii .Contra celei de a doua clasate, echipa gazda a condus la pauza la diferenta…