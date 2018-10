Imagini de la eveniment: HC Dobrogea Sud a invins la Constanta Poli Timisoara, care a suferit prima infrangere in campionat (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- HC Dobrogea Sud sustine, sambata, de la ora 17.30, la Sala Sporturilor, partida cu SCM Politehnica Timișoara, contand pentru etapa a 6-a a Ligii Naționale de handbal masculin. Se anunta un meci dificil pentru jucatorii antrenati de Zvonko Sundovski, Timisoara - o echipa redutabila - nepierzand niciun…

- Echipa feminina de baschet CS Phoenix Stiinta Constanta a debutat cu dreptul in Grupa B a Ligii Nationale.Astazi, echipa de pe litoral a intalnit pe teren propriu, in sala Sporturilor din Constanta, CS Rapid Bucuresti, in prima etapa a competitiei, iar gazdele s au impus cu 73 57.Victorie pentru Phoenix…

- HC Dobrogea Sud Constanta a invins Steaua cu 30-25 (16-14) in derby-ul etapei a 5-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Gazdele au obtinut o victorie importanta intr-un meci dificil, in timp ce oaspetii au suferit primul esec in campionat.Cele doua reprezentante ale Romaniei care vor juca…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanța a pierdut, astazi, in deplasare, partida cu CS Minaur Baia Mare, scor 23-28 (11-12), intr-o partida programata in etapa a IV-a a Ligii Naționale.

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a pierdut meciul jucat astazi in etapa a patra a Ligii Nationale, in deplasare cu Minaur Baia Mare. Gazdele s au impus cu 28 23, dupa ce au condus si la pauza, scor 12 11.Pentru echipa de pe litoral au marcat Nikolic 6 goluri, Malinovic 3, Nistor…

- Dupa esecul usturator din prima etapa a Ligii Nationale, sezonul 2018 2019, 24 30 10 17 , la Constanta, contra campioanei Dinamo Bucuresti in fata careia pierduse si in Supercupa , echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a reusit sa castige meciul din etapa a doua de campionat, jucat sambata, in…

- Campioana sezonului trecut a Ligii Nationale de handbal masculin, Dinamo Bucuresti, a invins astazi detinatoarea Cupei Romaniei, HC Dobrogea Sud Constanta, in meciul disputat in Bucuresti care a avut ca miza Supercupa Romaniei.Dinamo s a impus cu 31 26, dupa ce la pauza HC Dobrogea Sud a condus cu 17…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta si a prezentat in aceasta seara, intr un cadru festiv, la un hotel din Mamaia, lotul de jucatori si staff urile echipei pentru sezonul 2018 2019. La eveniment au participat mai multi invitati si suporteri. Lotul este format din urmatorii jucatori:…