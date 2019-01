Imagini de la eveniment: Handbalistii de la HC Dobrogea Sud s-au reunit la Sala Sporturilor din Constanta, dupa vacanta de iarna (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta au intrat in vacanta, week-end-ul trecut. Antrenorii formatiei de pe litoral, Zvonko Sundovski si Marko Isakovic, au condus, sambata, ultimul antrenament al anului, dar nu si-au menajat jucatorii, dorind sa inteleaga motivul evolutiei modeste din ultimele…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta au intrat in vacanta. Zvonko Sundovski si Marko Isakovic au condus ultimul antrenament din acest an la Sala Sporturilor. Potrivit HC Dobrogea Sud Constanta, tema discutiilor a fost evolutia slaba din ultimele trei meciuri jucate in deplasare. Infrangerile…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta a facut un pas mare, in aceasta seara, spre accederea in grupele Cupei EHF, dupa ce a castigat prima sansa din turul trei preliminar, in deplasare cu formatia suedeza HK Malmo.Oaspetii s au impus cu 23 22, revenind spectaculos in repriza secunda,…

- Handbalistii de la HC Dobrogea Sud Constanta vor juca, astazi, de la ora 17.00, in Sala Sporturilor, impotriva celor de la CSM Bacau, intr-o partida contand pentru etapa a X-a a Ligii Nationale, in ultima reprezentatie in fata propriilor suporteri, inaintea turului cu HK Malmo, din Suedia, din turul…

- Conform asteptarilor, echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud Constanta, vicelidera Ligii Nationale, a castigat la scor meciul din deplasare cu U Cluj, ultima clasata, fara niciun punct acumulat.Partida a contat pentru etapa a noua a campionatului, iar oaspetii s au impus cu 29 18 13 8 .Golurile…

- HC Dobrogea Sud Constanta revine in Sala Sporturilor, sambata, 3 noiembrie, atunci cand infrunta, de la ora 18, pe CSM Fagaras, in etapa a Vlll-a a Ligii Nationale de handbal masculin. Formatia de pe litoral, antrenata de Zvonko Sundovski si Marko Isakovic, s-a prezentat la antrenamente in efectiv complet…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud a castigat meciul jucat in aceasta seara la Constanta cu Politehnica Timisoara, in etapa a sasea a Ligii Nationale.Gazdele s au impus cu 25 19 13 9 , administrandu i echipei timisorene prima infrangere stagionala. Pentru HC Dobrogea Sud au marcat Chikovani…