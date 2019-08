Imagini de la eveniment: FC Farul, egal cu Petrolul Ploiesti la Constanta (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Partida de fotbal dintre FC Farul Constanța și Petrolul Ploiești, din etapa a 4-a a Ligii a Doua, s-a incheiat la egalitate, scor 0-0. Jocul a fost unul slab de ambele parți, ocaziile de poarta fiind foarte puține. In etapa viitoare Farul va juca in deplasare cu Turris Turnu-Magurele.

- Interes crescut pentru meciul de fotbal FC Farul Constanta Petrolul Ploiesti, care se disputa astazi pe stadionul Gheorghe Hagi.Meciul a inceput la ora 18.00 si multi oameni nu au reusit sa intre in stadion de la startul partidei, cozile la bilete fiind mari, in conditiile in care se vand bilete la…

- Astazi, 26 august, efective de jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judetean Constanta, in cooperare cu lucratori din cadrul I.P.J. Constanta, I.S.U. Constanta si Politiei Locale vor actiona pentru asigurarea climatului de ordine la meciul de fotbal dintre echipele F.C. Farul Constanta si…

- In etapa a saptea a Ligii 1, FC Viitorul va juca pe teren propriu, la Ovidiu, cu FC Voluntari, duminica, 25 august, de la ora 18.00. Neinvinsa pana acum, FC Viitorul are 12 puncte, dupa trei victorii si trei egaluri, golaveraj 14 7, in vreme ce echipa ilfoveana a strans cinci puncte pana in prezent,…

- In aceasta perioada, pe litoral, dar si in tara, se realizeaza filmul de actiune "Back2Backldquo;, in care joaca si romani, unii dintre ei fiind luptatori foarte cunoscuti, precum Ionut Iftimoaie, Sandu Lungu sau constanteanul Alex Filip.Astazi, la un local de la Mamaia, s au filmat scene din film,…

- FC Farul Constanta a sustinut, astazi, meciul din etapa a treia a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare, pe un teren cu suprafata sintetica, echipa Concordia Chiajna, retrogradata din Liga 1.Dupa un egal si o victorie in precedentele doua partide, "marinariildquo; au inregistrat astazi prima infrangere…

- FC Farul Constanta a sustinut astazi meciul de debut in editia 2019 2020 a Ligii a 2 a, intalnind in deplasare Rapid Bucuresti, intr un derby de traditie al fotbalului romanesc. Partida s a incheiat la egalitate, 0 0, insa, la modul in care au jucat foarte bine si dupa numarul de mari ocazii ratate,…

- Fostul jucator si antrenor farist Ion Barbu, care in sezonul trecut al Ligii a 2 a a activat intai ca tehnician, iar apoi ca delegat al SSC Farul Constanta, a fost din nou nas de botez. Ion si sotia sa, Rodica, au doua perechi de fini, iar acum au crestinat al doilea copil al familiei Palincas, din…