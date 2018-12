Imagini de la eveniment: Constanta. Francezul Guy Dupuy, show memorabil la All Star Game (galerie foto+video)

Stiri pe aceeasi tema

- Asociatia Judeteana de Baschet Constanta continua traditia meciurilor caritabile All Star Game la care se vor strange jucarii, ce vor fi donate apoi copiilor si familiilor nevoiase din judet. Astfel, se imbina utilul cu placutul. Baschet, concursuri de „slam dunk”, concursuri cu premii, dans si multa…

- Editia 2018 a show ului baschetbalistic constantean All Star Game se va desfasura joi, 6 decembrie, de la ora 18.30, in Sala Sporturilor din Constanta, iar organizatorii promit un spectacol deosebit. Traditia meciurilor caritabile All Star Game este continuata de Asociatia Judeteana de Baschet Constanta,…

- Asociatia Judeteana de Baschet Constanta continua traditia meciurilor caritabile All Star Game, meci la care se strang jucarii, se doneaza lucruri copiilor si familiilor nevoiase in timp ce ne oamenii se distreaza si se bucura de baschet, dunk show, concursuri cu premii, muzica, dans si distractie."6…

- La aceasta ora, se disputa in Sala Sporturilor din Constanta meciul de baschet feminin Phoenix Stiinta ACS Tg. Secuiesc. Partida conteaza pentru etapa a opta a Ligii Nationale, grupa B. In clasament, Phoenix Stiinta se afla pe primul loc, cu 12 puncte, avand sase victorii si un esec in sapte partide,…

- Sala Sporturilor din Constanta a gazduit astazi meciul de handbal feminin CSU Neptun Constanta HC Dunarea Braila DivA, contand pentru etapa a sasea prima din retur a Diviziei A, seria A.Pregatita de Ionut Puscasu si Lacramioara Ilie, formatia gazda a facut un meci foarte bun si s a impus la diferenta…

- Sute de studenti constanteni se pregatesc azi de un nou an universitar. Atat cei care pasesc pentru prima data in aceasta lume a studentiei, cat si cei din anii mai mari, sunt invitati la festivitatea de deschidere organizata in Sala Sporturilor din Constanta, azi, 1 octombrie, de la ora 11.00.Primaria…

- Echipa masculina de handbal HC Dobrogea Sud II sustine astazi meciul de debut in editia 2018 2019 a Diviziei A.In seria B a campionatului, in care a fost repartizata, formatia de pe litoral se dueleaza la aceasta ora, in Sala Sporturilor din Constanta, cu CSM Ploiesti.Sursa foto: ZIUA de Constanta ...

- Accidentul feroviar de joi din localitatea Valu lui Traian in care un barbat a fost rupt in bucati din cauza impactului devastator a fost filmat de camerele de supraveghere. In imagini se poate vedea cum o femeie a traversat la limita calea ferata, in timp ce barbatul venea dupa aceasta.Trenul mergea…