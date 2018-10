Imagini de la eveniment: Baschetbalistele de la Phoenix - Stiinta Constanta, debut cu dreptul in Liga Nationala (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipa de rugby Tomitanii Constanta a realizat astazi prima victorie in esalonul de elita din Romania, SuperLiga, invingand pe teren propriu Dinamo Bucuresti cu 17 13, in etapa a patra a campionatului.In urma acestui succes, Tomitanii au acumulat primele lor patru puncte in SuperLiga, parasind ultimul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe bulevardul Ferdinand din municipiul Constanta. Din primele informatii un pieton a fost ranit. Potrivit ISU Dobrogea, victima este constienta. Politistii rutieri au deschis o ancheta in acest caz. ...

- Un grav accident rutier a avut loc in aceasta seara pe DN3 intre localitatile Poarta Alba si Murfatlar. Potrivit Politiei Rutiere Constanta un autoturism s a rasturnat dupa impact. Politistii au deschis o ancheta in acest caz pentru a stabili care sunt imprejurarile exacte in care s a petrecut accidentul.…

- Un accident rutier in lant a avut loc in aceasta dupa amiaza pe Podul de la Butelii din Constanta Pasajul Cumpenei . Din primele informatii trei masini au fost implicate, traficul fiind blocat pe sensul catre sensul giratoriu de la Cora. Pentru a debloca circulatia s a decis deschiderea traficului pe…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata la intersectia strazilor Bucovinei cu Dumbrava Rosie din municipiul Constanta. Din primele informatii patru autovehicule au fost implicate in accident.In urma impactului destul de violent o autoutilitara a fost proiectata in gardul unui imobil. Potrivit…

- La sedinta de astazi a Consiliului Local al municipiului Constanta au venit si oficiali ai echipei de fotbal SSC Farul, si suporteri constanteni, in total zece persoane. Fostul lider al fanilor, Sorin Mihailescu, a luat cuvantul si a solicitat ca, dupa ce stadionul Farul va ajunge la municipalitate…

- SSC Farul Constanta, echipa nou promovata in Liga a 2 a, a castigat la diferenta foarte mare, scor 13 1 5 0 , meciul amical de astazi de pe stadionul Farul din Constanta, cu Farul Tuzla, formatie din Liga a 4 a.Echipa din Tuzla s a aflat insa cu aceasta ocazie la prima actiune din aceasta vara, neavand…

- Athena Casino, primul Live Casino de pe litoralul romanesc, a fost inaugurat vineri seara, intr un cadru elegant si sofisticat, in Complexul Phoenicia Hotels din Mamaia Nord.Mohammad Murad, detinatorul lantul hotelier Phoenicia, a lansat noul proiect, unic in Constanta, care vine in completarea industrie…