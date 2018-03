Imagini de la eveniment. Accident rutier pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta. O masina a unei firme de paza implicata. O persoana ranita (galerie foto)

Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier a avut loc astazi pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din municipiul Constanta, in zona Universitatii Andrei Saguna. Din primele informatii un pieton a fost lovit pe trecerea de pietoni de o ambulanta aflata in misiune cu semnalele acustice si sonore in functiune. Potrivit IPJ Constanta,…

- Un accident rutier a avut loc in cursul acestei dupa amiezi, in localitatea Techirghiol, judetul Constanta. Conform SAJ Constanta, doua persoane au fost ranite in urma evenimentului.Potrivit IPJ Constanta, la data de 25 martie, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in judetul Constanta, in apropiere de Harsova. Potrivit IPJ Constanta, La data de 23 martie a.c., ora 17.00, politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier pe DN 2A, in apropierea localitatii Harsova km 134 ,…

- In cursul diminetii de astazi, un accident rutier s a produs pe strada Soveja, in dreptul unei treceri de pietoni.Potrivit IPJ Constanta, o femeie, de 31 de ani, din Navodari, a condus un autoturism pe strada Soveja din municipiul Constanta, dinspre strada Semanatorului catre strada Stefanita Voda si,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe bulevardul Alexandru Lapusneanu in zona Trocadero. O femeie a fost ranita. Soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, la data de 22 martie a.c., ora 18.30, autor necunoscut a condus un autoturism pe bulevardul…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta. O adolescenta a fost lovita pe marcajul pietonal iar soferul a fugit de la fata locului. Potrivit IPJ Constanta, Conform primelor cercetari, la data de 22 martie a.c., un barbat, de 64 de ani, a condus un autoturism pe strada Mircea…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu din municipiul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme o Dacia Logan si un BMW. Un barbat pasager in Dacia Logan a fost ranit si a fost transportat la spital.…

- Politistii constanteni au fost sesizati cu privire la producerea unui accident rutier, unde un tanar, de 24 de ani, din Cernavoda a condus un autoturism pe strada Salciilor, din Constanta, si ajungand la intersectie cu strada Liliacului, pe fondul nerespectarii indicatorului rutier Oprire, a patruns…

- Imagini de coșmar in Braila. O mașina a fost spulberata de un tren, iar cei doi oameni care se aflau inauntru au murit. Șoferul nu a oprit la trecerea la nivel cu calea ferata. Timp de cateva ore, traficul feroviar intre Constanța și Galați a fost blocat.

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, bulevardul Aurel Vlaicu. Din primele informatii un pieton a fost ranit, se pare pe marcajul pietonal. La fata locului este un echipaj de Ambulanta. In accident a fost implicat un autoturism care are lipit in parbriz un semn…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a petrecut la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Doua masini sunt implicate in eveniment.Un echipaj al SAJ Constanta si un echipaj de politie se afla la fata locului.Ambulanta a preluat o victima ce prezinta traumatism la membrele inferioare.UPDATE:…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, nr. 11, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism…

- Cadrele medicale de la Serviciul Județean de Ambulanța au fost solicitate sa intervina la un accident ce a a vut loc în urma cu puțin timp pe strada Constantin Bratescu, din municipiu. Din primele informații, o mașina s-a rasturnat, iar doua persoane care se aflau în autoturism au suferit…

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Constantin Bratescu. Din primele informatii o masina s a rasturnat si o persoana este incarcerata. La fata locului intervin pompierii de la Descarcerare si cadrele medicale de la Ambulanta. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in municipiul Constanta, pe strada Soseaua din vii. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, Dacia Logan si Volkswagen. Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita usor. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta. Doua masini au fost implicate in incident. O ambulanta SMURD se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, o persoana a fost ranita in urma evenimentului. Victima este constienta. ...

- Un accident rutier a avut loc, in aceasta dupa amiaza, pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona City Park Mall. Doua masini au fost implicate in eveniment. Un echipaj SAJ Constanta a ajuns la fata locului.Traficul in zona este ingreunat. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, zona Casa de Cultura. Din primele informatii un motociclist a fost implicat in accident. Acesta a fost ranit si are nevoie de ingrijiri medicale. Evenimentul rutier a avut loc la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu din Constanta, in zona Casei de Cultura. In impact au fost impicate patru masini. Un copil din taxi s a lovit. A fost solicitata ambulanta. ...

- Doua masini au intrat in coliziune, in urma cu putin timp, in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Potrivit informatiilor, doua victime au rezultat in urma accidentului.Ambulanta a fost chemata in ajutor.Stire in curs de actualizare. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in localitatea Valu lui Traian, judetul Constanta. Din primele informatii o persoana a fost ranita. victima fiind constienta. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta au fost chemate in ajutor. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta, pe bulevardul Aurel Vlaicu in zona reprezentantei Mercedes. Din primele informatii o persoana a fost ranita.Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta Judetean Constanta chemate in ajutorul victimei. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Nicolae Iorga, in apropiere de Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Constanta. Din primele informatii doua masini au fost implicate in accident. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Nicolae Iorga cu Mihai Viteazu. Din primele informatii, doua autoturisme sunt implicate. Unul dintre soferi este incepator.La fata locului se afla trei ambulante ale SAJ Constanta. Se pare ca in urma evenimentului a rezultat…

- Noaptea trecuta nu a fost una cu noroc pentru un șofer de 19 ani, acesta conducând sub inflența bauturilor alcoolice și alegându-se cu un dosar penal! În jurul orei 04:40, un conducator auto, de 19 ani, a condus un autoturism pe bulevardul Mamaia, din stațiunea Mamaia, dinspre Constanța…

- Traficul rutier este restrictionat vineri dimineata pe prima banda a DN1, pe sensul de mers Bucuresti-Ploiesti, la intrarea in localitatea Ciolpani, judetul Ilfov, din cauza unui accident rutier in urma caruia o persoana a fost grav ranita, scrie NEWS.RO.Citeste si: Ministerul Energiei vrea…

- Un TIR s-a rasturnat, joi, peste o masina cu butelii la intrarea intr-o localitate din judetul Constanta, pompierii intervenind la fata locului pentru a asigura masurile de protectie impotriva incendiilor. Nicio persoana nu a fost ranita, dar DN 2A este blocat. Un accident rutier spectaculos…

- Un teribil accident rutier a avut loc in aceasta seara in municipiul Constanta pe Soseaua Mangaliei in zona Doraly. Din primele informatii o familie formata din mama, tata si un copil de un an si cinci luni a fost spulberata de o masina. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN3 Valu lui Traian Constanta dupa intersectia cu intrarea pe Autostrada A4. Din primele informatii doua autovehicule au fost implicate. Autoturismul Audi a facut o explozie la roata din fata si soferul a pierdut controlul volanului intrand in…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada Dezrobirii, zona Scoala nr. 23, din municipiul Constanta. O femeie a fost lovita de un autoturism in timp ce traversa.Potrivit SAJ Constanta, femeia prezinta traumatism la membru inferior. Medicii ii acorda ingrijiri medicale. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs la intersectia strazii Baba Novac cu strada Frunzelor. Doua masini au fost implicate in eveniment.Unul dintre soferi a ajuns cu masina intr un imobil.Persoanele din cele doua masini nu au avut nevoie de ingrijiri medicale.Politistii fac masuratori…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazilor Mihai Viteazu cu Constantin Bratescu, din municipiul Constanta. Doua autoturisme au fost implicate in eveniment.Politistii se afla la fata locului si cerceteaza cazul.Un echipaj SAJ este asteptat sa intervina.Traficul in zona…

- Un accident rutier a avut loc ieri seara pe bulevardul AUrel Vlaicu din Constanta, in sensul giratoriu de la Jumbo. Din primele informatii in accident au fost implicate doua autoturisme, un BMW inmatriculat in judetul Braila si un Volkswagen Golf avariat pe banda a doua. In urma impactului autoturismul…

- O femeie a fost ranita si zece masini avariate, in noaptea de luni spre marti, in urma unui accident produs in municipiul Constanta. Masina condusa de femeie a lovit un stalp, dupa care a ricosat in masinile parcate.

- Azi, in jurul orei 9.00, un tanar de 25 de ani, din jud. Gorj, care conducea un autoturism pe DN66, in zona Daranești (mun. Petroșani), din direcția Petroșani-Tg. Jiu, pe fondul neadaptarii vitezei la condițiile de drum, a pierdut controlul volanului și a patruns pe contrasens, unde a acroșat o ambulanța…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza pe DN22 Constanta Tulcea la iesire din localitatea Tariverde din judetul Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate un Fiat si un Jeep. In urma impactului extrem de violent ambele autovehicule au fost avariate. Pasagerul de pe…

- ACCIDENT CUMPLIT. O persoana a murit si o alta a fost ranita, dupa ce doua masini s-au ciocnit O femeie a murit, sambata, dupa ce masina in care se afla a intrat pe contrasens si a lovit un autoturism, pe o strada din orasul Galati. Soferul care a pierdut controlul volanului, un barbat de 59 de ani,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta la intersectia bulevardului Tomis cu strada Tulcei. Din primele informatii in accident sunt implicate un microbuz de calatori si un autoturism. ...

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dimineata in municipiul Constanta, pe strada Dezrobirii in zona Scolii de Maistri Militari. Din primele informatii o persoana a fost ranita, fiind diagnosticata cu trauma usoara. ...

- Un accident rutier neobisnuit a avut loc in aceasta dimineata, pe bulevardul Aurel Vlaicu din Constanta.Din cauze, deocamdata, necunoscute un autoturism s a infipt in gardul unei societati comerciale de pe marginea variantei de ocolire a municipiului.Probabil, tot din cauza vitezei cu care circula,…

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc la intersectia strazii Soveja cu bulevardul Tomis. O masina a parasit partea carosabila si a ajuns intr un indicator de circulatie. Traficul in zona este aglomerat.Din fericire, niciun pieton nu se afla pe trecerea de pietoni. Autoturismul marca Daewoo…

- In urma cu putin timp, un accident rutier s a produs pe strada Dezrrobirii, zona Academia Navala. Un pieton a fost lovit de o autoutilitara.Victima a fost preluata de o ambulanta. Un echipaj de politie se afla la fata locului.Potrivit SAJ Constanta, este vorba despre un barbatin varsta de 30 ani, in…

- O fetita de 8 ani a fost ranita marti dimineata intr-un accident rutier petrecut la Gorban. Fetita circula pe jos prin localitate si a fost acrosata de o masina. Un echipaj de la Ambulanta (SAJ) a preluat-o pe micuta si a transportat-o de urgenta la Spitalul de Copii din Iasi.

- In urma cu putin timp, un carambol rutier a avut loc pe bulevardul Alexandru Lapusneanu, zona Scoala Spectrum. Trei masini sunt implicate in eveniment: o Dacia Duster, un Audi si o ambulanta.Traficul in zona este blocat. ...

- Ninge de cateva ore la Constanta, iar pe carosabil incepe sa se depuna zapada. An aceste conditii a avut loc in aceasta dupa amiaza un accident rutier pe bulevardul Tomis din Constanta. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme, care au fost avariate. ...

- Un accident rutier a avut loc astazi in jurul pranzului in municipiul Constanta, in zona Trocadero. Din primele informatii in accident au fost implicate trei autoturisme: un taxi, un opel inmatriculat in judetul Tulcea si o masina sport. In accident au fost avariate cele trei autoturisme. Conform unor…

- Un grav accident a avut loc, in urma cu putin timp, in Mamaia Nord, intre Summerland si Navodari. Doi tineri au fost scosi cu greu dintre fiarele contursionate ale unui Matiz, cu numere de inmatriculare de Constanta, care din cauze necunoscute a intrat intr un stalp de pe marginea bulevardului Mamaia.Cei…

- Un accident rutier a avut loc, in urma cu cateva minute, la intersectia dintre I.Gh Duca si strada Constantin Bratescu, pe fondul neacordarii de prioritate.In urma tamponarii dintre un Audi si un Volkswagen golf, una dintre ele a izbit o alta la distanta de circa de 50 de metri de locul accidentului,…

- O teava de gaz e a fost fisurata duminica dimineata in localitatea Cosoveni din judetul Dolj, in urma unui accident rutier pe DN 6, in care au fost implicate doua masini, iar o persoana a fost ranita. La fata locului se afla echipaje de pompieri, care intervin pentru a preveni producerea unei explozii,…

- Un accident rutier a avut loc in aceasta dupa amiaza in municipiul Constanta in zona Dacia, la intersectia bulevardului Alexandru Lapusneanu cu strada Bogdan Petriceicu Hasdeu. Din primele informatii in accident au fost implicate o motocicleta si un autoturism. Cadrele medicale de la Serviciul de Ambulanta…