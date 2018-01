Stiri pe aceeasi tema

- Tricolorul arborat intr-un loc turistic amenajat acum doi ani in satul Cenusa din Floresti a fost furat de patru ori. Acolo, cațiva localnici au colectat bani, au instalat trei banci, tomberoane si un drapel.Cel mai recent, acesta a disparut in noaptea de 2 ianuarie.

- Jaf de proportii la Palatul Dogilor din Venetia. Au fost furate bijuterii de milioane de euro. Podoabele erau piese vechi, unele din secolul 16, foarte dorite pe piata neagra a colectionarilor. Politistii din Italia au studiat filmarile facute de camerele de supraveghere si tot ce pot sa spuna acum…

- Transportatorul roman de gaze naturale Transgaz SA a depus, la Comisia pentru Organizarea si Desfasurarea Concursurilor Comerciale si Investitionale de Privatizare a Proprietatii Publice din Chisinau, oferta pentru preluarea societatii Vestmoldtransgaz cu care va construi conducta Iasi-Ungheni.…

- Autoritatile de la Shanghai vor sa limiteze numarul locuitorilor la 25 de milioane, pana in 2035. In prezent, acolo traiesc 24 de milioane de oameni. Pentru tine sub control natalitatea, primaria acestui oras chinez a aprobat un program special.

- Imagini difuzate pe retelele de socializare arata un autobuz care a parasit soseaua si a intrat pe scarile pasajului pietonal, strivind mai multe persoane. Soferul a fost arestat. Autoritatile investigheaza accidentul, fiind evocata si posibilitatea unei defectiuni tehnice a vehiculului. Accidentul…

- Amenzi de aproape 2 milioane de lei și 300 de permise suspendate in 24 de ore – acesta este bilanțul de vineri al polițiștilor, dupa ce au desfașurat mai multe actiuni de control in toata tara pentru prevenirea faptelor antisociale si mentinerea ordinii si sigurantei publice. Polițiștii au intervenit la…

- Modificarile la Legile Justiției au deschis o adevarata CUTIE a PANDOREI. Mai exact, Comisia Europeana intervine in dezbaterea pe marginea legilor justitiei si a modificarii codului penal si a codului de procedura penala. Intr-un raspuns pentru TVR, Comisia Europeana solicita autoritatilor romane sa…

- Autoritațile romane au capturat in anul 2017, aproape 150 milioane de țigari de contrabanda, valoarea acestora fiind de aproximativ 20 milioane de dolari, potrivit datelor centralizate in cadrul campaniei "Stop Contrabanda", desfașurata de catre British American Tobacco (BAT), scrie mold-street.com.

- Gara din Iași a fost una dintre primele stații de calatori din Romania, fiind inauguranta la 1 iunie 1870. Edificiul a fost modelat și construit dupa dupa Palatul Dogilor din Venetia si este una dintre ce...

- Politistii de frontiera suceveni au confiscat in primele 11 luni ale acestui an peste 768.000 de pachete de tigari, in valoare de aproximativ 8 milioane de lei, a declarat intr-o conferinta de presa, marti, seful Serviciului Teritorial al Politiei de Frontiera (STPF) Suceava, comisar-sef Cezar Calin…

- La 34 de ani, Delia Matache si-a vazut visul cu ochii si s-a mutat la casa ei, pe care a amenajat-o in stilul ei, scrie one.ro. Este vorba de un penthouse, care se intinde pe doua etaje, 3 si 4, plus terasa blocului. Are vedere la lac, iar zona este foarte buna, in nordul Capitalei”. Apartamentul are…

- Un clip in care un baietel de cinci ani este umilit si terorizat de un barbat deghizat in Mos Nicolae, dar si de mama lui a starnit revolta pe internet. Copilul este pus la perete si agresat atat fizic, cat si verbal de cel care ar fi trebuit sa-i aduca daruri, nu sa il traumatizeze. Inregistrarea a…

- Peste 200.000 de persoane au fugit din casele lor, ieri, in regiunea Los Angeles, unde uriase incendii alimentate de vant puternic ameninta in special luxosul cartier Bel-Air si proprietatile sale de milioane si milioane de dolari. Autoritatile din Caifornia au lansat, in premiera, codul violet, adica…

- Autoritatile locale vor primi peste 115 milioane de lei din Fondul de rezerva bugetara la dispozitia Guvernului pentru asigurarea alimentarii populatiei cu energie termica, se arata intr-un comunicat al Executivului. Potrivit sursei citate, pentru 13 localitati din 12 judete se vor suplimenta sumele…

- Autoritatile spaniole au anuntat marti ca au confiscat intr-un port circa 6 tone de cocaina, cu o valoare estimata de 210 milioane de euro, una dintre cele mai importante capturi de cocaina din Europa, potrivit Ministerului de Interne spaniol, relateaza AFP.Garda civila si politia de frontiera…

- Patrimoniul firmei Fortus SA, aflata in insolventa, trece prin schimbari care nu pot fi incadrate decat in domeniul magie. In Buletinul Procedurilor de Insolventa (BPI) din 20 iulie 2017, pe baza unui raport de evaluare realizat de Dan Nitesc, se specifica ca valoarea activului nefunctional este in…

- Autoritatile din Grecia spera sa obtina peste 230 de milioane de euro din vanzarea portului Salonic. Acordul va fi semnat la mijlocul lunii decembrie cu un consorțiu de firme care a castigat licitatia.

- Marina argentiniana confirma ca la bordul submarinului ARA San Juan, care a fost dat disparut saptamana trecuta, cu 44 de membri ai echipajului la bord, a avut loc o explozie, dar a respins...

- Autoritatile locale au ajuns la fundul sacului si in Olt, situatie recunoscuta cu greu de oficialii judetului, care astazi au declarat ca au cerut sprijin Guvernului pentru ca anumite primarii sa-si poata plati salariatii.

- Furt in proportii deosebit de mari la "Finprombank" din Rusia. In perioada 2015-2016, cativa indivizi au reusit sa sustraga de pe conturile institutiei financiare, prin intermediul unor scheme frauduloase, peste 5,5 miliarde de ruble, echivalentul a 81 milioane de euro.

- Dupa ce intreaga Romanie l-a dat disparut, CANCAN.ro, site-ul nr. 1 din Romania , va prezinta fotografii exclusive cu "Regele" Florin Salam. Din nefericire pentru fanii celebrului manelist, Florin este de nerecunoscut si nu pare deloc intr-o forma fizica buna, imaginile fiind ingrijoratoare. ( CITESTE…

- Operațiunile de cautare a submarinului argentinian disparut in Atlantic continua, dar șansele de a-l gasi scad cu fiecare minut. Autoritațile marinei au anunțat ca sunetele inregistrate, luni, nu provin de la nava.

- Autoritatile locale au anuntat ca obiecticul turistic isi va deschide portile doar la primavara. Cetatea Feldioara este cea mai veche din Brasov, a fost o ruina timp de 30 de ani si a fost refacuta practic din temelii.

- Autoritațile medicale au modificat valorile de diagnosticare a tensiunii arteriale: pragul era 14, dar, de acum inainte, un om sanatos nu trebuie sa aiba o tensiune arteriala mai mare de 12 cu 8.

- Mai sunt cateva luni pana la momentul in care va intra in vigoare legea care face imposibila subventionarea generalizata a pretului energiei termice. Desi pentru Bucuresti, unde jumatate de milion de apartamente sunt racordate la RADET, asta inseamna dublarea pretului la caldura si apa calda, autoritatile…

- Autoritatile au preferat sa adopte o solutie nefericita in cazul contributiei la Pilonul II, care va afecta standardul de viata la pensie a milioane de romani, se arata intr-un comunicat de presa al Asociatiei Utilizatorilor Romani de Servicii Financiare (AURSF), ...

- 600 de milioane de euro va investi SC RAJA SA in reabilitarea si extinderea sistemelor de apa si canalizare. Este cea mai mare investitie in infrastructura realizata vreodata in Romania in acest sector. Lucrarile se vor face in 85 de localitati din 5 judete, cu fonduri europene. În Programul Operațional…

- Fiul omului de afaceri Victor Micula s-a laudat cu noul elicopter care a intrat in posesia sa. Victoraș Micula este fiul milionarului oradean Victor Micula. De-a lungul anilor, Victoraș Micula a uluit pe toata lumea cu opulența in care traiește . Acum, Victoraș Micula, care la un moment dat a fost dat…

- Autoritatile din Galati intentioneaza sa modernizeze soseaua de centura a municipiului si vor sa depuna un proiect pentru obtinerea de fonduri europene. Proiectul, in valoare de aproape 40 de milioane de euro, trebuie finalizat pana in 28 decembrie, iar marti, Consiliul Local a adoptat o hotarare…

- Politia italiana a confiscat 24 de milioane de pastile de Tramadol, un analgezic opioid apreciat de jihadisti, intr-un port din Calabria. Autoritatile italiene suspecteaza ca ISIS intentiona sa vanda drogurile luptatorilor sai pentru strange 50 de milioane de euro pe care sa-i foloseasca an viitoarele…

- Canada prevede sa atraga un milion de imigranți pâna la sfârșitul lui 2020 pentru a raspunde nevoii de forța de munca în economie, a anunțat ministrul imigrației, Ahmed Hussen, transmite Agerpres. În urma cu exact un an, guvernul stabilise o limita de 300.000 de imigrari…

- Un purtator de cuvant al Ministerului german de Interne a admis ca autoritatile "nu mai stiu exact unde se afla" 30.000 de solicitanti de azil.Cazul o pune intr-o situatie delicata pe Angela Merkel, cancelarul in functie al Germaniei, in contextul negocierilor pentru formarea unui nou guvern.Angela…

- Autoritatile romane au capturat peste 40 milioane de tigari de contrabanda in ultima luna, valoarea capturilor fiind estimata la 20 milioane de lei, potrivit datelor centralizate in cadrul campaniei ”Stop Contrabanda”, desfasurata de catre British American Tobacco (BAT), scrie NEWS.RO.Citeste…

- Aceasta este povestea lui Peggy Harris, o femeie din Vernon, Texas. S-a casatorit in 1944, in timpul celui de-al Doilea Razboi Mondial, cu Billie Harris. La șase luni dupa nunta, sotul ei a fost chemat sub arme si a mers sa lupte in Nordul Frantei. De atunci, femeia n-a mai auzit nimic de el. A banuit…

- Autoritatile norvegiene au anuntat ca ar fi descoperit locul unde s-a prabusit in mare elicopterul rus care a disparut in apropierea arhipelagului Svalbard din Oceanul Arctic, informeaza site-ul agentiei de stiri Reuters.

- Municipiile cu densitate mare de populație ar trebui sa poata imprumuta anual sume mai mari de bani decat cele prevazute in prezent de lege, in scopul cofinanțarii unor proiecte de dezvoltare, a declarat marți primarul general al Capitalei, Gabriela Firea. "Exista o limita de sume care…

- Autoritatile au semnat, luni, contractul de finantare pentru proiectul de restaurarea si consolidarea Bisericii Sfantul Gheorghe – Manastirea Viforata, din comuna Aninoasa. Proiectul va fi implementat in cadrul Programului Operational Regional 2014 – 2020. Monumentul istoric trebuie sa fie gata in 31…

- Ingrijorare mare la Ministerul Turismului, dupa ce patronul unei agenții de turism din Romania s-a sinucis. Paguba produsa de Omnia Turism este cea mai mare de dupa revoluție, in condițiile in care agenția a vandut...

- Gordon Hayward, care a semnat recent un contract de 128 de milioane de dolari pentru urmatorii cinci ani, va sta cel putin 6 luni pe bara. Boston a pierdut primul meci din sezon, 102-99 in fata campionilor din Cleveland. Gordon Hayward si-a rupt tibia piciorului stang in primul sfert al partidei…

- Autoritațile municipale aloca de aproape un deceniu compensații pentru caldura populației social vulnerabile, asta deși cu cei 60 milioane lei alocați anual, municipalitatea ar putea mobiliza cate 600 milioane de lei investiții pentru eficientizarea energetica a blocurilor din Capitala (izolarea cladirilor…

- Un drum promis din 2011, intre Navodari și Ovidiu, nu este nici acum gata. Fondurile europene au fost astfel irosite. Inspectoratul de Stat in Construcții ține la secret concluziile controalelor ...

- Monumentul din fier, "Pianistul vesnic" instalat acum doua zile în Scuarul Europei, din Gradina Publica Ștefan cel Mare, a disparut. Nu este vorba însa despre un furt, transmite publika.md Acesta a fost montat temporar în gradina din centrul capitalei, iar…

- Autoritatile anticoruptie din Ucraina i-au retinut pe un adjunct al ministrului apararii si pe principalul responsabil cu achizitiile din Ministerul Apararii pentru o presupusa frauda de 150 milioane de hrivne (5,7 milioane de dolari), au anuntat miercuri surse oficiale citate de Reuters.Responsabilii…