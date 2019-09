Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul român de Externe, Ramona Manescu, a declarat, marți seara, într-o intervenție la Realitatea TV, ca românul care a murit, în atacul de la Kabul, și-a sacrificat viața pentru a-i salva pe ceilalți.

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a zis marți la Antena 3 ca s-ar impune funeralii naționale pentru diplomatul roman ucis luni noaptea in atentatul terorist al talibanilor asupra ambasadei Romaniei din Kabul (Afghanistan). Manescu a zis ca funeraliile naționale s-ar impune avand in vedere actul…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc in Kabul, Afganistan, anunta Ministerul Afacerilor Externe. Ministrul Afacerilor Externe, Ramona Manescu, a declarat ca atacul terorist de la Kabul a vizat Ambasada…

- Atentat in Kabul (foto: Captura Youtube\Hotnews) Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a murit, iar altul a fost grav ranit in urma atacului terorist care a avut loc in noaptea de luni spre marti, la Kabul, in Afganistan, informeaza Ministerul Afacerilor Externe citat de Agerpres.…

- "In cursul noptii de 2 spre 3 septembrie, in cadrul campusului in care isi desfasoara activitatea Ambasada Romaniei la Kabul a avut loc un atac terorist indreptat impotriva cetatenilor straini. In urma atacului, un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost…

- Un reprezentant al misiunii diplomatice a Romaniei la Kabul a decedat, iar altul a fost grav ranit dupa atacul terorist care a avut loc luni noapte in Kabul, Afganistan. Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a oferit marți la Antena 3 detalii amanunțite despre atentatul impotriva Romaniei:Este…

- Un incendiu a izbucnit, duminica, la Ambasada Romaniei din Bagdad, personalul fiind evacuat. Ministrul de Externe, Ramona Manescu, spune ca incendiul a fost produs de explozia unei butelii, ca un angajat a fost ranit usor si ca sunt pagube materiale, iar in aceste conditii va fi grabita mutarea ambasadei,…

- Ministrul de Externe, Ramona Manescu, a declarat luni la Realitatea TV, dupa ce partidul sau a decis sa iasa de la guvernare, ca ea nu va pleca de la Palatul Victoria chiar daca risca sa fie data afara din partid.