Victimele se intorceau de la serviciu si nu mai aveau mult pana acasa. S-au oprit sa termine o discutie si deodata au cazut in gol doi metri. Un trecator s-a apropiat in fuga si a coborat sa le scoata de acolo, in vreme ce o tanara a chemat ambulanta.



Nefericitele au ajuns la spital mai mult speriate decat ranite si au fost externate dupa un control amanuntit. Muncitorii care au turnat asfaltul sunt acum anchetati.