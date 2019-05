Stiri pe aceeasi tema

- Ciclonul Fani a atins zona de uscat in apropierea orasului sfant Puri, fenomenul fiind insotit de rafale de vant ce au atins viteze de circa 200 km/h in cele cinci ore in care a trecut peste zona de coasta, conform Departamentului de Meteorologie din India (IMD). Furtuna a distrus case din chirpici…

- "Am inregistrat vanturi care au atins 175-180 km/h (...)", a indicat pentru AFP un reprezentant al serviciilor meteorologice din statul Odisha, H.R. Biswas.Autoritatile indiene au ordonat evacuarea a peste un milion de persoane din unele zone estice ale Indiei care s-ar putea afla pe traiectoria…

- Atentatele teroriste din Sri Lanka, in care au murit cel puțin 290 de persoane, au fost organizate de o organizație locala, National Thowheeth Jama’ath. Forțele de securitate locale cred insa ca aceasta a fost coordonata din exterior, judecand dupa amploarea exploziilor și sunt pregatire sa ceara ajutor…

- Un profesor japonez risca zece ani de inchisoare, dupa ce i-ar fi invațat pe elevii sau cum sa produca ecstasy pentru a-și "aprofunda cunoștințele" despre produsele farmaceutice, relateaza The Guardian. Tatsunori Iwamura, in varsta de 61 de ani, a fost comparat cu celebrul personaj Walter White din…

- Trei oameni au murit și alți treisprezece au fost raniți intr-un grav accident rutier produs aseara la o trecere la nivel cu cale ferata de pe DN 2B, Buzau-Braila. Autoritațile au pus in aplicare Planul Roșu de Intervenție. Cei cincisprezece pasageri se intorceau, aseara, din Franța la bordul unui microbuz…

- Autoritatile turce i-au solicitat Interpolului aceste "note rosii" pentru 18 suspecti in data de 15 noiembrie 2018 si inca doua in 21 decembrie, a precizat ministerul. Interpolul a emis aceste documente pentru suspecti, metoda prin care tarile membre ale organizatiei internationale de politie…

- Presedintele PSD Prahova si al Consiliului Judetean, Bogdan Toader, a postat pe Facebook un mesaj laudativ la adresa deputatului social-democrat prahovean Rodica Paraschiv, pe care o considera "o femeie inzestrata cu multa putere de munca și un veritabil lider!". Mesajul vine odata cu preluarea functiei…

- O descoperire macabra a avut loc vineri dimineata intr-un parc linistit din Paris. Un trecator a observat doua cadavre plutind pe apa lacului si a dat alarma. Autoritatile au identificat doua femei: surori...