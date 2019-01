Imagini de GROAZĂ la Universitatea București - Studenții acuză că stau printre șobolani și gândaci In unul dintre caminele Universitatii din Bucuresti ar fi oprita caldura din decembrie, susține un student, adaugand ca in cladiri au fost filmate rozatoare si gandaci. In replica, Universitatea spune ca se face dezinsectie la 45 de zile, iar raportul DSP arata ca nu s-au gasit insecte sau sobolani. “Dupa toate amenzile primite de la DSP si ANSVSA, Universitatea nu s-a conformat, iar studentii mi-au trimis video cu sobolani in caminul din Grozavesti D, iar in caminul Kogalniceanu B ne-au semnalat ca nu au caldura din 7 decembrie. Exista un registru la camin care demonstreaza ca mai multi… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

