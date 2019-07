Imagini de GROAZĂ în centrul Timișoarei - Oameni 'gazați' de anagajții firmei de dezinsecție/ VIDEO Mai mulți timișoreni care se aflau in Piața Libertații, situata in centrul orașului, au fost „gazați” de doi angajați ai firmei de dezinsecție care au inceput sa stropeasca cu substanțe pentru combaterea insectelor fara a-i avertiza, lasand in urma lor o ceața densa. Incidentul a avut loc in Piața Libertații din Timișoara in urma cu doua nopți, fiind filmat de o tanara, iar ulterior imaginile au fost postate pe Facebook. „Dezinsecție in cel mai pur stil romanesc. Am ajuns acasa. Scapa cine poate", a scris tanara care a filmat incidentul pe pagina sa de pe rețeaua de socializare. In… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

