Imagini de groază filmate într-un parc zoologic din Germania. Un rinocer zbrobeşte o maşină în care se află o femeie VIDEO Incidentul s-a petrecut in parcul zoologic Serengeti, din orasul german Hodenhagen. O ingrijitoare conducea masina in aria rinocerului, stanind furia puternicului animal, care s-a repezit la vehicul si l-a rostogolit de mai multe ori, asta in timp ce femeia se afla inauntru. Dupa ce rinocerul Kusini s-a mai calmat, femeia a reusit sa se strecoare afara din masina si s-a urcat intr-un vehicul al colegilor ei. Kusini are varsta de 30 de ani si se afla in acest parc zoologic de 18 luni. Caught on camera: Zookeeper somehow manages to escape with just a few bruises after a rhinoceros… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

Sursa articol si foto: rtv.net

