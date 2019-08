Stiri pe aceeasi tema

- Imagini incredibile au fost surprinse azi in orașelul Terme, din nordul Turciei, o localitate de pe țarmul Marii Negre. Un pod s-a prabușit, iar o mașina a fost „inghițita” de gaura formata, a notat Sky news. Doi oameni aflați la momentul nepotrivit in locul nepotrivit au cazut și ei in gaura. In incident,…

- O femeie si un copil au murit, duminica seara, dupa ce o masina care circula cu viteza a intrat peste ei in curte, in localitatea Vacareni din judetul Tulcea. Alte patru persoane, doua din masina si doua din curte, au fost ranite. Soferul fugar, gasit beat/ Accidentul a fost LIVE pe Facebook- Soferul…

- Doi oameni au murit, iar alti trei au fost raniti dupa ce soferul unui Renault a pierdut controlul volanului si a intrat pe contrasens, fiind izbit in plin de un TIR. The post Imagini de groaza! Un TIR a facut praf o mașina intrata pe contrasens. Morți și raniți appeared first on Renasterea banateana…

- Este ancheta interna la Inspectoratul de Politie Galati, dupa ce doi politisti au fost filmati in timp ce refuza sa intervina pentru a ajuta o fata plina de sange, despre care se credea ca a fost victima unui viol, transmite Mediafax. La cateva ore, Mihai Fifor, ministrul interimar la MAI, a calificat…

- Un șofer care a prins panza de apa adunata pe marginea șoselei sub roțile autoturismului a trecut prin momente de coșmar. Mașina pe care o conducea a scapat de sub control și doar o minune l-a ferit de un accident grav. The post Imagini de coșmar filmate de o camera de bord. Ce a pațit un șofer care…

- Au aparut imagini video care au surprins momentul impactului nimicitor dintre un tren si un autoturism pe raza comunei Garbau din judetul Cluj soldat cu 2 morti! Pe imagini se vede cum soferul ignora semnele de circulatie si accelereaza pentru a traversa linia ferata. Mecanicul de pe locomotiva trage…

- O tanara care se deplasa cu o trotineta a fost lovita in plin, joi, de o mașina la volanul careia se afla o femeie, in București. Momentul a fost surpins de camerele de supraveghere din zona in care s-a petrecut incidentul.

- Un barbat a fost lovit mortal de o mașina, in timp ce traversa strada neregulamentar. Accidentul s-a produs noaptea trecuta in orașul Balți.Un echipaj al polițiștilor au incercat sa-i acorde primul ajutor medical, dar fara succes.