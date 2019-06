Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele fractiunii parlamentare a PDM, Pavel Filip, a declarat ca democratii vor participa la sedintele Parlamentului, iar fractiunea PDM va fi in opozitie cu toti cei care vor calca in picioare valorile europene si care vor submina independenta tarii.

- Apar noi imagini terifiante traite de victimele viiturii dezastruoase ce s-a produs sambata in Muntii Sebesului. De aceasta data este vorba despre o familie din satul Rachita care traieste cu groaza momentele cand apa distruge tot si intra si in locuinta acesteia.

- O mama a doi copii, „sanatoasa și in putere”, a ramas fara ambele picioare, mana dreapta și degetele de la mana stanga, care i-au fost amputate la ceva timp dupa ce s-a dus la spital cu o tuse suparatoare.

- CFR Calatori lanseaza un apel catre studenții din Romania sa nu circule cu trenul spre destinațiile și pe traseele in care se va afla in vizita Papa Francisc la sfarșitul lunii mai, respectiv in primele doua zile din luna iunie. CFR Calatori informeaza ca, in perioada calatoriei apostolice a Papei Francisc…

- Sunt acuzatiile facute de catre membrii unei familii care sustin ca au fost atacati cu bestialitate de 16 persoane. Si se pare ca acesta nu ar fi singurul conflict pe care l-ar fi avut, dar pare a fi cel mai devastator.

- Reprezentanții binomului PAS-PPDA calca in picioare recomandarile Comisiei de la Veneția și Constituția Republicii Moldova, care spun clar ca modificarea legislației electorale nu poate fi facuta cu mai puțin de un an pana la alegeri. Aceștia cerșesc voturile socialiștilor ca sa poata anula sistemul…

- Imagini de groaza pe calea ferata, in Polonia, unde o ambulanta in misiune forteaza bariera si e facuta praf de tren , totul fiind surprins de camerele ... The post Imagini de groaza pe calea ferata, o ambulanta in misiune forteaza bariera si e facuta praf de tren (video) appeared first on Renasterea…