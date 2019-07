Stiri pe aceeasi tema

- Petrecerea de nunta a doi tineri din localitatea Calugareni, Arad, s-a transformat intr-o tragedie, dupa ce unul dintre invitați s-a prabușit la pamant, in mijlocul petrecerii și a murit.

- Peste 40 de hectare de vegetatie uscata din localitatea Sacalaz au fost cuprinse de flacari, duminica, iar pompierii au fost chemati sa stinga incendiul pentru a nu se extinde la locuintele din vecinatate."ISU Timis intervine cu o autospeciala de stingere si cu cinci subofiteri, alaturi de…

- Buruieni mai inalte ca omul, ambrozie, mizerie, cai de acces blocate – așa arata cimitirul din Calea Lipovei din Timișoara. O cititoare ne-a transmis mai multe fotografii și a povestit un incident petrecut duminica acolo. ”O batranica a cazut pentru ca s-a impiedicat de buruienile gigante. Se lovise…

- Cele doua garnituri au pornit la 17:30, respectiv 19:30 din Timisoara, dar s-au oprit la Drobeta Turnu-Severin. Trenurile au fost intoarse apoi, impreuna, la Lugoj de unde sa isi continue drumul pe alta ruta, scrie digi24.ro. Calatorii au ramas insa in vagoane si abia in aceasta dimineata, la ora 08.00,…

- Bogdan Toader: Recomandam locuitorilor judetului sa ramana in case Prahova este sub cod portocaliu de vreme rea, iar ploile torențiale și vijeliile care au avut loc pana in acest moment in teritoriul județului au facut deja ravagii in zonele de nord-est, centru și sud-est, in special in comunele Sangeru,…

- In urma fenomenelor meteo periculoase din noapte de duminica spre luni, pompierii din cadrul ISU Timiș au fost solicitați și au intervenit, (alaturi de SVSU) in 14 situații de urgența: 9 degajari copaci cazuți, degajare elemente de construcție și fire de curent. De asemenea, in aceasta dimineața ISU…

- Meteorologii au lansat, in urma cu cateva minute, o noua alerta cod portocaliu de vreme severa imediata. Furtuna violenta a ajuns la Timișoara. Ploile torențiale vor depași 35 – 40 l/mp, grindina de dimensiuni medii, vant puternic cu aspect de vijelie, frecvente descarcari electrice. Alaturi de Timișoara…

- O uriasa furtuna de praf s-a napustit, marti, asupra orasului australian Mildura. Timp de cateva minute, o bezna de nepatruns a invaluit cladirile, scrie Mediafax. Fenomenul meteo a fost surprins de o camera de supraveghere. Valul enorm de praf transforma ...