Stiri pe aceeasi tema

- Ploile torențiale care s-au manifestat la Cernavoda in aceasta dupa amiaza au provocat inundații de proporții, astfel ca pe strazi sunt imagini apocaliptice: mașini inghițite de ape și zeci de gospodarii distruse de șuvoaie.

- Este stare de alerta in Valcea, dupa ce ploile torențiale au dat naștere unor inundații-monstru! Mai multe locuințe au fost pur și simplu distruse de apa care a patruns in acestea, iar localnicii nu mai știu ce sa faca, pentru a indrepta situația in care se afla.

- Peste 320 de pompieri militari cu aproape 90 mijloace tehnice au fost angrenati, in ultimele 24 de ore, in misiuni. In urma ploilor abundente si a vantului puternic din cursul zilei de ieri si din timpul noptii, au fost inregistrate efecte de vreme rea in 8 judete: Arges, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin,…

- INHGA transmite avertizari pentru mai multe bazine hidrografice din tara, inclusiv pentru Maramures. Vor fi scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri pe unele rauri din bazinele hidrografice…

- Ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate azi, 4 iunie, au fost înregistrate efecte la nivelul a 126 localități din 24 județe (AR, AG, BC, BT, BR, BZ, CS, DB, GR, GJ, GL, HD, IS, IF, OT, PH, SB, SV, TL, TM, TR, VL, VS și VN) și municipiul București, unde au fost afectate…

- Ploile tot mai abundente din ultima perioada au provocat inundații de proporții in mai multe județe din Romania. In județul Galați, situația este sumbra, caci zeci de locuințe au fost pur și simplu distruse de viituri, iar pagubele sunt insemnate.

- Ploile torentiale au provocat marti inundatii in zone intinse din centrul si estul Japoniei, iar Agentia Meteorologica a Japoniei (JMA) a avertizat in legatura cu posibile alunecari de teren si o crestere a nivelurilor raurilor, relateaza Xinhua potrivit Agerpres. Potrivit JMA, un front de…