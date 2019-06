Stiri pe aceeasi tema

- Peste 320 de pompieri militari cu aproape 90 mijloace tehnice au fost angrenati, in ultimele 24 de ore, in misiuni. In urma ploilor abundente si a vantului puternic din cursul zilei de ieri si din timpul noptii, au fost inregistrate efecte de vreme rea in 8 judete: Arges, Bistrita-Nasaud, Caras-Severin,…

- Ca urmare a manifestării fenomenelor hidrometeorologice prognozate azi, 4 iunie, au fost înregistrate efecte la nivelul a 126 localități din 24 județe (AR, AG, BC, BT, BR, BZ, CS, DB, GR, GJ, GL, HD, IS, IF, OT, PH, SB, SV, TL, TM, TR, VL, VS și VN) și municipiul București, unde au fost afectate…

- Ploile tot mai abundente din ultima perioada au provocat inundații de proporții in mai multe județe din Romania. In județul Galați, situația este sumbra, caci zeci de locuințe au fost pur și simplu distruse de viituri, iar pagubele sunt insemnate.

- Furtunile violente fac prapad in toata tara. Vremea se mentine in continuare instabila. Se vor semnala averse trecator insotite de descarcari electrice si caderi de grindina. Vantul va sufla slab si moderat cu intensificari in timpul ploilor, iar pe parcursul zilei, local si in regiunile sudice. Temperaturile…

- Ploile torențiale au facut ravagii in mai multe zone din țara, iar hidrologii au emis o avertizare de tip cod roșu de inundații, ce este valabila pentru raurile din bazinul hidrografic Șieu, județul Bistrița-Nasaud.

- O furtuna insoțita de grindina de mari dimensiuni și ploi a maturat totul in cale, in orașul Dorohai din Botoșani! Imediat dupa ce furtuna s-a liniștit, locuitorii au crezut ca nu vad bine cand s-au uitat pe fereastra, caci totul arata absolut șocant!

- Nava de croaziera Viking Sky, care a facut o pana de motor in ape periculoase sambata, se indrepta duminica spre un port de refugiu, relateaza AFP. Mai mulți pasageri au publicat pe rețelele de socializare imagini cutremuratoare cu nava de croaziera, in marea agitata.