- Inundatiile provocate sambata de ploile abundente in județele Alba și Prahova au afectat sute de locuinte. Oamenii au ramas in strada, casele sunt pline de apa, mașinile s-au ciocnit unele de altele, luase de puhoaie, iar vremea rea continua și in orele urmatoare.

- Cantitați insemnate de precipitații și grindina au cazut peste intreaga Romanie, imaginile fiind apocaliptice. Judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Mures, Harghita sau Suceava au fost lovit din plin de furia naturii, dupa ora 16. Se fac eforturi pentru evacuarea in siguranta a satelor inundate de ape.

- S-a declanșat iadul in Romania! Imagini uluitoare surprinse in timpul unei tornade Imagini șocante surprinse in urma cu puțin timp intr-o localitate din județul Calarași. Codul portocaliu de fenomene periculoase și-a produs primele efecte. Natura s-a dezlanțuit pur și simplu. ANM a emis la orele 18.00…

- Cruzime fara margine! Un tata din Galați iși bate cu bestialitate copiii de 5 ani, respectiv 2 ani, pentru a se razbuna pe soția care l-a parasit in urma cu cateva zile! Imagini cu puternic impact emoțional

- Imagini de cosmar la Clinica de Oftalmologie a Spitalului Judetean Cluj-Napoca! Deputatul USR Emanuel Ungureanu vine cu acuzatii grave la adresa medicilor. Parlamentarul spune ca pacientii de la oftalmologie sunt nevoiti sa-si cumpere toate materialele pentru operatii de la magazinele unor medici…

- In ultimele saptamani, in judetul Galati au fost sute de incendii puse intentionat de cei care doreau sa-si arda miristile sau, pur si simplu, de oameni care au vrut sa-si puna in valoare „talentul” de piromani. Oamenii legii ii cauta pe incendiatori.

- Un medic din Galati a postat pe Facebook imagini in care se vede cum un barbat il impinge in timp ce vocifereaza, evident extrem de nervos. Medicul cade si se loveste cu capul de un birou. ”Postarea este un strigat despre comportamentul multor pacienti, ajungandu-se si la aceste agresiuni fizice. Nu…