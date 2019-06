Imagini de coșmar cu Pasarela din Târgu Jiu. VIDEO

Fostul prefect de Gorj, Victor Banța, trage un semnal de alarma asupra modului de degradare in care se afla podul de la intrarea in Targu Jiu. Banța a realizat și un filmuleț pe care l-a postat pe pagina sa de socializare pentru a se observa gradul de degradare a pasarelei din Targu Jiu. Reprezentanții Primariei Targu Jiu susțin ca s-a scos la licitație lucrarea de reabilitare a pasarelei. „Spune STOP indiferenței! Priviți aceste imagini de coșmar! Pe acest pasaj rutier, a carui perioada de viabilitate a expirat, circula zilnic 12.000 autovehicule care genereaza vibrații și forțe… Citeste articolul mai departe pe gorj-domino.ro…

Sursa articol si foto: gorj-domino.ro

