- Edith Gonzalez a fost inmormantata vineri. La evenimentul trist au luat parte mai multi prieteni apropiati si membri ai familiei, printre care sotul acesteia, Lorenzo Lazo, fiica ei, Constanza, dar si mama vedetei, Ofelia Fuentes.

- Lansarea carții "O viața de Caine – istoria unui suporter dinamovist", scrisa de Sabin Danița intr-un dialog cu Silviu Ciuhulescu va avea loc in Cluj-Napoca, sambata, 18 mai, ora 13.30. Evenimentul va avea loc la pub-ul sportiv Warm-Up. La manifestare vor participa - in calitate de invitați speciali…

- Razvan Ciobanu a fost filmat cu Iulica Cercel, misteriosul barbat de la care a luat bolidul de lux! Cele mai noi imagini cu designerul, surprinse chiar in ziua in care acesta a murit, scot la iveala ceva tulburator. Ce s-a intamplat intre Razvan si Cercel, cu doar cateva ore inainte ca designerul sa-si…

- Sunt momente cumplite pentru familia lui Razvan Ciobanu, dar și pentru toți cei care l-au iubit și l-au apreciat. In aceste momente, oamenii se strang la capela din Cimitirul Progresul pentru a-i aduce celebrului designer un ultim omagiu.

- Razvan Ciobanu va fi condus pe ultimul drum astazi, creștinește, cu slujba in Biserica, și iși va dormi somnul de veci alaturi de bunicul sau, in cavoul familiei. Parinții designerului au refuzat sa mai faca orice declarație și iși plang neincetat copilul. Sicriul in care se afla Ciobanu va fi dus la…

- Reacția unei pisici fara stapan din Turcia, cand a fost incoltita de o haita de caini, a fost surprinsa de camerele de supraveghere. In imagini, care au devenit virale, se poate observa cum felina nu incearca sa fuga, ci ii ataca pe cei șase caini, pe rand, pana reuseste sa-i puna pe fuga. Spre finalul…

- William Schiller, Bill, a murit pe 8 aprilie, scrie a1.ro. La inmormantare, toți ochii au fost ațintiți asupra „Șefului", cainele lui. Animalul s-a apropiat de sicriul stapanului sau pentru a-și lua adio. Momentul a fost fotografiat de Nina Holcombe, o fetița de 12 ani, nepoata lui Bill. Ea…

