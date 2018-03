Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informațiilor furnizate de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș, prin Serviciul Unic de Urgența 112 s-a raportat azi, in jurul 18.00, faptul ca o persoana a cazut in raul Sasar, in zona Bibliotecii Județene ”Petre Dulfu” din Baia Mare. Echipajele…

- Mama tanarului care a șocat Romania dupa ce a aruncat o batrana de la etajul 10 și a batut un batran a facut marturii uluitoare. Baiatul ei sufera de o boala grava, a fost internat de mai multe ori și are certificat medical. „Baiatul a fost diagnosticat cu schizofrenie paranoida, este bolnav psihic…

- Virusul gripal a mai curmat o viata. Victima, o femeie in varsta de 87 de ani, a murit miercuri. Pacienta era din judetul Cluj, fusese confirmata cu virusul gripal tip B. Batrana avea si alte probleme medicale. Si, din care precizeaza reprezentantii Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor…

- O femeie de 31 de ani s a aruncat de la etajul 9 al unui bloc turn din Craiova. Potrivit primelor informatii din presa locala, femeia nu si a pierdut viata, ci se afla in coma la spitalul judetean de urgenta, relateaza realitatea.net.Detasametul 1 Pompieri a intervenit marti dimineata pentru salvarea…

- EXATLON. Scandal mare in timpul disputei dintre Romania și Turcia! Totul a plecat dupa ce un component al romanilor a aruncat bila pe pista turcilor. Unul dintre componenții echipei din Țara Semilunei a luat atitudine. Mai precis, a aruncat cu nisip! EXATLON. Ionuț a luat mingea și a aruncat pe pista…

- Toti cei sapte suspecti arestati in legatura cu asasinarea jurnalistului de investigatii slovac Jan Kuciak au fost eliberati, a anuntat politia, scrie News.ro, citand BBC. Jurnalistul Jan Kuciak, in varsta de 27 de ani, investiga de ceva timp legaturile dintre politicienii corupti din Slovacia si mafia…

- Pompierii din Baia Mare au primit un apel prin care li- s-a explicat ca un caine a cazut in apele raului Sasar și este aproape de a se ineca. Au sosit repede la fața locului și au salvat patrupedul. Cainele a ajuns in apele raului Sasar in zona mall-ului din Baia Mare, scrie ziarmm.ro. Foto: […] The…

- Politistii si procurori ai Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures efectueaza o perchezitie in sectia de Ortopedie a Spitalului Judetean de Urgenta (SJU) Baia Mare, a declarat, joi, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes....

- O tanara in varsta de 33 de ani a fost ucisa la Galati de fostul iubit, in plina strada, cu mai multe lovituri de cutit, potrivit Antena3.ro. Incidentul a avut loc in timp ce femeia se indrepta catre serviciu. Victima a fost atacata de barbatul de care se despartise. Surse din ancheta au precizat ca…

- Procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor de Criminalitate Organizata si Terorism – Biroul Teritorial Gorj au dispus retinerea pentru o perioada de 24 de ore a inculpaților PASARIN NICOLAE-MARIAN și SINANI KLODJAN, pentru savarsirea infractiunilor de trafic ilicit de droguri de mare…

- Institutul National de Sanatate Publica a confirmat, duminica, un alt deces cauzat de virusul gripal, fiind vorba despre o femeie de 77 de ani, din judetul Bihor, neimunizata antigripal. Numarul total de persoane care au murit din aceasta cauza se ridica la 54.Potrivit INSP, este vorba despre…

- Un barbat a murit sambata dupa ce s-a aruncat de la etajul 10 al Spitalului Judetean de Urgenta "Constantin Opris” din Baia Mare. Barbatul nu era internat in spital, insa nu se stie nici daca se afla in vizita la un pacient, spune directorul unitatii spitalicesti, Vasile Pop.

- Calin Catalin Vargolici, in varsta de 30 de ani, din Roman, este cautat pentru tentativa de omor, dupa ce, vineri dupa-amiaza, a fost filmat in timp ce și-a aruncat propriul tata de la etajul trei al blocului in care locuia. "Barbatul se numește Vargolici Calin Catalin in varsta de 30 de ani,…

- Momente de panica dupa o sinucidere la Spitalul din Baia Mare. Un barbat, in varsta de 41 de ani, a murit, sambata, dupa ce s-a aruncat in gol de la etajul 10 al unitații medicale. Omul nu a avut nicio șansa de supraviețuire in urma impactului violent cu solul, conform Agerpres.ro . „In urma impactului…

- O femeie de 40 de ani, din Focsani, care la finele lunii trecute a talharit o femeie, ce se afla intr-o statie de autobuz din centrul municipiului, a fost trimisa in judecata de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Focsani sub aspectul savarsirii infractiunii de talharie…

- Un teribil accident rutier a avut loc ieri seara pe Soseaua Mangaliei din Constanta. Un sofer prea grabit nu a obsdervat la timp pietonii care traversau strada regulamentar si i a spulberat. Un barbat care mergea cu copilul de nici trei ani in brate a fost aruncat cativa metri i spate, in timp ce forta…

- O femeie de 57 de ani a decedat la Spitalul Judetean de Urgenta (SJU) Satu Mare din cauza complicatiilor aparute de la virusul gripei japoneze, a declarat miercuri, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al un...

- Pilotul aeronavei HV6902 al companiei Transavia Airlines a fost nevoit sa aterizeze de urgenta dupa ce un pasager nu s-a putut opri sa flatuleze. Incidentul neobișnuit a avut loc la bordul unui avion care zbura intre Dubai si Aeroportul Schiphol din Amsterdam, potrivit stepfeed.com. Doi cetațeni de…

- IMAGINI Panica la VIVO in Baia Mare. Un AUTOTURISM a luat FOC cu cateva minute in urma in paracarea subterana!FOTO Un mesaj transmis de Inspectoratul pentru Situații de Urgența ”Gheorghe Pop de Basești” al județului Maramureș cu cateva minute in urma, anunța un incendiu declanșat la un autoturism in…

- O femei de 45 de ani din Balți, a fost gasita fara suflare in curtea casei. Victima a fost injunghiata de concubinul sau care este originar din Federația Rusa. Tragedia a avut loc in seara zile de ieri, in jurul orei 18:30.

- ALERTA in MARAMURES. O fetita de 4 ani a MURIT din cauza gripei! Virusul a fost confirmat de Institutul Cantacuzino Deces cauzat de virusul gripal, inregistrat in Maramures. Victima, o fetita de numai patru ani din Valea Viseului a pierdut lupta cu moartea la finalul lunii ianuarie. Cea mica a fost…

- Patru persoane au fost retinute de procurorii DIICOT – Biroului Teritorial Vrancea, fiind suspectate de savarsirea infractiunilor de constituire a unui grup infractional organizat, trafic si consum ilicit de droguri, introducerea in tara de droguri de risc, precum si fals material in inscrisuri oficiale.…

- O femeie de 33 de ani a ajuns joi dimineata la spital cu arsuri de gradul I si II in urma unei explozii produse la locuinta sa din localitatea Hintasti, neurmata de incendiu, a declarat purtatorul de cuvant al Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta (ISU) Suceava, Alin Galeata. Victima a fost transportata…

- Daca va uitați pe site-ul Senatului, o sa observați ca Liviu Pop nu a intrat din decembrie 2016 in Parlament, ci din 20 februarie 2017. Orice alt senator a intrat in Parlament, in actualul mandat, in 21 decembrie 2016. Inițial, Liviu Pop nu intrase in Senat, in urma alegerilor parlamentare…

- O femeie a fost injunghiata in spate dupa ce a fost prinsa intr-o casa straina, in patul conjugal al unei familii. Victima si sotul agresoarei intretineau relatii in acelasi pat cu o batrana.

- O femeie de 40 de ani din Botosani a decedat din cauza gripei. Femeia avea și diabet și nu fusese vaccinata antigripal. Inițial, s-a tratat acasa. Cand starea i s-a agravat, s-a dus la spitalul Județean. A fost internata in secția de terapie intensiva, dar medicii n-au mai putut sa o salveze. Femeia…

- Scene cutremuratoare azi-noapte, in Capitala! Un barbat de aproximativ 70 de ani s-a aruncat de la etaj, in zona Dorobanti, in jurul orei 1:00 dimineata. La fata locului s-au prezentat un echipaj de politie si o ambulanta. Din pacate, medicii nu au mai putut face nimic pentru batran.

- Marti, 16 ianuarie, incepand cu ora 17.300, in Salonul Artelor al Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare a avut loc vernisajul expozitiei “Comorile Romaniei”, realizata de fotograful Ilie Tudorel. Evenimentul este dedicat Anului European al Patrimoniului Cultural – 2018 si Centenarului Marii…

- Impact cu victime pe trecerea de pietoni din zona Potcoavei de Aur, mai exact la trecerea aflata la intersectia strazilor prelungirea Traian cu Brailei. Un taxi a lovit o femeie de 69 de ani, miercuri, in tmp ce aceasta trecea strada pe marcajul pietonal intr-un grup de pietoni. Doar femeia a fost acrosata…

- Ea a precizat ca cei doi pacienti cu gripa, o femeie de 52 de ani si un barbat de 24 de ani, ambii din Slatina, sunt internati la Spitalul Judetean de Urgenta si nu au boli asociate. Ei nu erau vaccinati antigripal in sezonul rece 2017 - 2018. Cei doi pacienti s-au prezentat la spital saptamana…

- Marti, 16 ianuarie, incepand cu ora 17.300, in Salonul Artelor al Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Baia Mare va avea loc vernisajul expozitiei “Comorile Romaniei”. Aceasta este dedicata Anului European al Patrimoniului Cultural – 2018 si Centenarului Marii Uniri de la 1918. Expune artistul fotograf…

- Marti dupa-amiaza, la ora 17.50, politistii au intervenit la un accident de circulatie produs pe DN 18, pe raza localitatii Mara. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat o femeie…

- Un sofer neatent a bagat o femeie in spital. Evenimentul nefericit a avut loc pe DN 18, in localitatea Mara, in cursul zilei de marti, 2 ianuarie. Verificarile efectuate au relevat ca un baimarean de 49 de ani, care conducea un autoturism dinspre Sighetu Marmatiei spre Baia Mare, a surprins si accidentat…

- Accident spectaculos ieri in jurul pranzului produs in parcarea de taxi situata vis-a-vis de Supermarketul VIVO Baia Mare. Soferul unui taximetru a reusit sa isi parcheze masina intr-un mod de-a dreptul ciudat. Manevra de mers cu spatele s-a dovedit a fi nepotrivita pentru cel de la volan si nu se stie…

- Un accident de circulatie s-a produs in urma cu putin timp pe bulevardul Decebal din Baia Mare. Din primele informatii se pare ca trei autoturisme au fost implicate. Un echipaj al Politiei Rutiere s-a prezentat la locul accidentului. Se pare ca soferul unui autovehicul Hyundai a franat iar un alt autoturism…

- Un politist aradean in varsta de 32 de ani a fost ranit, duminica dimineata, cu o maceta in urma unei altercatii pe care a avut-o cu doi barbati intr-un club din centrul municipiului Arad, victima fiind transportata la spital cu rani la unul dintre brate. Agentul de politie era in timpul liber si petrecea…

- Pompierii baimareni au intervenit ieri, 21.12, cu 4 echipaje de stingere pe strada Margeanului din Baia Mare, unde acoperișul unei societați comerciale a fost cuprins de flacari. In momentul sosirii la locul intervenției, incendiul se manifesta cu violența la acoperiș pe o suprafața de circa 400 de…

- Monica Tatoiu este o femeie puternica, determinata, care-și exprima cu curaj opiniile, chiar daca acestea nu sunt pe placul majoritații. Aceste caracteristici au facut-o sa fie deopotriva indragita și criticata de cei din jur. Cu toate ca suntem obișnuiți sa o vedem mereu vesela, plina de energie și…