- La nici șase luni de la moartea prematura a Denisei Raducu, familia nu și-a revenit din șoc. In afara faptului ca sunt necajiți și plang zilnic la mormantul cantareței, tatal și bunica au fost loviți din nou de ghinion. Bunica Denisei Manelista ne-a facut marturisiri cutremuratoare. Pe bunica Denisei…

- Este o mama fericita, cu 3 copii minunați, dar viața Emiliei Ghinescu nu a fost intotdeauna ușoara. Pentru prima oara, artista vorbește despre dramele pe care le-a trait si isi dezvaluie secretele in fata Andei Adam. Vedeta a vizitat-o pe artista la ea acasa. Astfel, a aflat despre cruntele batai pe…

- Fata de 3 ani, batuta fara mila de mama ei! Mama din Bahia Blanca, Argentina, a acuzat-o pe fata ca i-a furat tableta. Furioasa, femeia nu a stat pe ganduri si a inceput sa isi bata fiica. Micuta de 3 ani a fost ridicata de par si apoi lovita violent peste cap. Intamplarea a avut loc in Bahia…

- Dupa cateva zile petrecute in India, Delia si sotul ei au plecat spre Maldive pentru a-si continua vacanta exotica. Jurata X Factor profita de temperaturile de peste 25 de grade pentru a se bronza si relaxa departe de frigul si agitatia din Romania

- In fiecare noapte, inainte de a merge la culcare, Alexander, in varsta de patru ani, ii transmite un pupic surorii sale. In ultimele luni, micutul a incercat sa accepte moartea fetei, care a pierdut lupta cu viata la doar patru luni. Ava ar fi implinit un anisor.

- Viorel Lis trece prin momente cumplite dupa operatia de colecist suferita saptamanile trecute. Fostul edil al Capitalei a marturisit ca medicii au ramas socati cand au vazut cat este de bolnav.

- Un fan al Denisei Raducu si-a demonstrat atasamentul fata de artista care a plecat dintre noi timpuriu, tatuandu-si pe brat chipul cantaretei. Acesta a publicat poza cu tatuajul respectiv pe Facebook,A iar prietenii sai l-au felicitat pentru gestul facut in memoria Denisei.

- Imagini incredibile au fost surprinse ieri pe strazile din Iasi • O femeie tipa ca in gura de sarpe dupa ce fostul ei prieten i-a smuls din brate copila de doar doi ani • Femeia a ingenunchiat de durere si a fost obligata de lege sa cedeze • Povestea a inceput in urma cu mai [...]

- Un accident grav de circulatie s-a petrecut pe DN1, la iesirea din localitatea Otopeni, judetul Ilfov. Doua masini au fost implicate in incident, iar in urma impactului patru persoane au fost ranite, dintre care doua sunt in stare grava.

- S-a scurs deja o luna de la moartea Cristinei Stamate, timpul punandu-si amprenta si pe locul de veci al regretatei artiste. CANCAN.RO, site-ul nr. 1 din Romania, are imagini tulburatoare cu mormantul Cristinei Stamate, la patru saptamani de la disparitia acesteia. (CITESTE SI: Legaturi nestiute dintre…

- Viata lui Steliano Filip s-a schimbat complet de cand in viata sa a aparut o minune, fetita sa, Anais. Fotbalistul a avut parte de primul Craciun alaturi de micuta si nu a putut rata ocazia de a face o sedinta foto impresionanta.

- Au trecut cinci luni de la moartea Denisei Manelista și familia inca mai jelește pierderea tinerei artiste. Recent, tatal acesteia a rupt tacerea și a facut o declarație la care nimeni nu se aștepta!

- Au venit cu jucarii de pluș, au desenat planșe uriașe, explicand personaje și aventuri, au cantat la o chitara de jucarie sau au realizat adevarate machete din carton și crengi de copaci. Una dintre fetițe a și izbucnit in lacrimi, amintindu-și de pisica draga pe care a pierdut-o... Ineditul concurs…

- Charity Lee lucra ca ospatar în Abilene, Texas. În anul 2007, poliția a venit la locul ei de munca pentru a o anunța ca fiica ei de 4 ani, Ella, a murit. Fetița fusese înjunghiata de 17 ori de catre fratele ei, Paris, care pe atunci avea 13 ani. Paris a luat un…

- O intreaga familie a fost implicata in teribilul accident din Cosevita, Hunedoara. Un TIR a intrat intr-un autotirsm, acolo unde se aflau doi parinti si trei copii. Barbatul a fost strivit de fiarele contorsionate ale masinii.

- O mama a dezvaluit cum a reușit sa-și ierte fiul dupa ce acesta, cand avea 13 ani, și-a ucis sora in varsta de 4 ani. Femeia merge sa-l viziteze in inchisoare la 10 ani dupa crima pe care baiatul a comis-o pentru a se razbuna pe ea. Charity Lee lucra ca ospatar in Abilene, Texas. In ziua de 5 februarie…

- Dupa ce Majestatea Sa Defuncta s-a stins din viata, intreaga tara a fost martora la un moment cu totul special. Desi era in timpul orelor de curs, un elev a ajuns la Palatul de pe Calea Victoriei, pentru a-i aduce un ultim omagiu Regelui Mihai.

- Rudele si prietenii uneia dintre supravietuitoarele tragediei din judetul Brasov, petrecuta in weekend, au lansat un apel disperat pe internet. Copila de cinci ani, care e in stare grava, are nevoie urgenta de sange si ii implora pe cei care au grupa de sange B III sa mearga sa doneze pentru ea. Va…

- La patru luni de la moartea Denisei Raducu, scandalurile sunt mai aprinse ca niciodata! Malus, sotul Adelinei, are un cui impotriva lui Liviu Dovleac din cauza incasarilor pe care managerul le ia din difuzarile Denisei pe canalul de Youtube! “Malus nu il avea la suflet pe Dovleac inca din perioada in…

- Alina Ciucu, tanara de 25 ucisa la metrou in urma cu trei zile, este inmormantata astazi, in staul ei natal Ostroveni, din judetul Dolj. Familia indurerata o conduce pe ultimul drum pe fata a carei viata a fost curmata de Magdalena Serban. Clopotele bisericii s-au auzit de la primele ore ale diminetii,…

- Vestea mortii Alinei Ciucu a cazut ca un trasnet pentru colegele si prietenele acesteia. Una dintre fete a dezvaluit detalii sfasietoare despre ultima intalnire cu fata aruncata in fata metroului de Magdalena Serban.

- Sute de oameni au venit astazi sa depuna flori și sa aprinda o lumânare la Palatul Regal, dar și la Palatul Elisabeta, reședința familiei regale. Au plâns si-au consemnat gândurile în cartea de condoleanțe.

- Nea Marin va fi, incepand din 4 decembrie, gazda emisiunii ”Poftiți in vacanța” de la Antena 1. Alaturi de mai multe nume sonore din showbiz, el vrea sa aduca bucuria pe chipurile unor copii ce provin din medii defavorizate.

- Peste o mie de craiovenii si-au strigat pasurile in strada si au marsaluit pe traseul Piata Mihai Viteazu- A.I.Cuza-Mc Donalds – Calea Bucuresti-Valea Vlaicii. “Justitie nu coruptie!”, “Haideti cu noi! Strigam si pentru voi!”, “Nu stati la balcoane ca muriti ...

- Adelina, sora Denisei Raducu, trece, chiar și la mai bine de patru luni de la decesul indragitei artiste prin momente cat se poate de dificile. Ba mai mult chiar, singurul lucru care, pare-se, o face capabila sa mearga mai departe este faptul ca, acum, o simte aproape pe artista, in fiecare secunda.

- Dupa aflarea vestii negre, ca cea mai iubita actrita din Romania a trecut in nefiinta, Ticy, artistul care i-a fost alaturi Denisei Raducu, mai ales in timpul in care au colaborat in industria muzicala, a postat pe retelele de socializare un mesaj coplesitor si cutremurator. Dupa moartea crunta a Denisei…

- Dupa aflarea vestii negre, ca cea mai iubita actrita din Romania a trecut in nefiinta, Ticy, artistul care i-a fost alaturi Denisei Raducu, mai ales in timpul in care au colaborat in industria muzicala, a postat pe retelele de socializare un mesaj coplesitor si cutremurator.

- Starea de sanatate a regretatei Stela Popescu era vizibil deteriorata la ultima aparitie publica. Actrita a avut un discurs incoerent, dar cei din sala au parut ca nu isi dau seama de acest lucru. Cu doar doua zile inainte sa moara, Stela Popescu a fost prezenta la Gala Femeilor de Succes, unde a fost…

- Adelina, sora Denisei Raducu a facut declaratii cutremuratoare despre ultimile luni din viata iubitei artiste. Denisei Raducu a sperat pana in ultima clipa ca se va vindeca si va scapa de cumplita boala.

- Pe Gheorghe Marmureanu il cunoaste toata lumea, dar putini stiu cum arata sotia expertului in cutremure. CANCAN.ro, site-ul nr, 1 din Romania , l-a intalnit pe fostul director al Institutului de Fizica a Pamantului, la un targ de produse traditionale, alaturi de femeia care ii sta alaturi de mai bine…

- Scena de groaza a avut loc in China, unde o fetita de trei ani a fost calcata de o masina sub ochii mamei ei. Femeia mergea inaintea fiicei si gesticula catre fetita sa se grabeasca. In momentul in care mama s-a intors, fetita a fost calcata de masina.

- IMAGINI CUTREMURATOARE. O FAMILIE DISTRISA. TREI PERSOANE au MURIT. Un copil și parinții sai au murit. Un autoturism s-a izbit frontal de un TIR.Traficul rutier blocat. FOTO Traficul rutier este blocat in urma unui accident rutier in care au fost implicate un autoturism și un autotren și in care și-au…

- Mama Denisei, Geta Raducu, a acordat un interviu pentru o emisiune de seara din locuinta in care fiica ei si-a petrecut ultimele clipe din viata. Denisa Raducu s-a stins din viata pe 23 iulie, dupa o suferinta ce a durat cinci luni.

- Anais, fetița lui Beyonce de Romania și a lui Nicolae Guța, face senzație pe internet dupa ce mama ei a postat mai multe videoclipuri cu ea pe o rețea de socializare. Madalina Georgiana Dumitriu, cunoscuta ca Beyonce de Romania și fosta iubita a lui Guța , a postat pe pagina de Facebook un filmuleț…

- Jelena Dokic isi aduce aminte de bataile dure pe care le-a primit de la tatal ei, Damir Dokic. Acesta o scuipa si o tragea de par, injuraturile fiind ceva la ordinea zilei. "M-a batut foarte rau. Totul a inceput din prima zi in care am jucat tenis si a continuat. Aceste lucruri se intamplau…

- Laurette nu e deloc in apele ei, de cand s-a aflat ca nu mai are de gand sa continue relatia cu sotul aflat in inchisoare, dar se straduieste,A de dragul fetitei sale,A sa nu se vada cat de mult e chinuita de ganduri. Mulatra a insotit-o pe micuta intr-o plimbare in mijlocul naturii, iar fetita a fost…

- Mai exact, de ceva vreme, tot circula in public informații ca, de fapt, Denisa nu ar fi avut cancer hepatic și ca problemele ei vin de mult mai multa vreme, de caxnd s-ar fi descoperit ca avea cancer ovarian care a metastazat, scrie spynews.ro. Iar acest lucru i-a revoltat pe cei din familia cantareței.…

- Parintii, dar si celelalte rude si prieteni ai Denisei Raducu sunt revoltati dupa ce au auzit speculatiile potrivit carora artista nu ar fi murit din cauza maladiei teribile: cancer la ficat. Acestia au reactionat, iar unul dintre membrii familiei a facut marturisiri sub protectia anonimatului.

- Moartea celor cinci tineri din accidentul șocant din Suceava a lasat multa durere in urma. Ieri, cei doi frați care și-au gasit sfarșitul impreuna au fost inmormantați cu multe lacrimi.

- Cinci persoane au murit, miercuri dimineata, dupa ce masina in care se aflau s-a ciocnit cu un camion si a luat foc, in judetul Suceava. In accident a fost implicat si un al treilea autoturism. Din primele cercetari, politistii au stabilit ca accidentul s-a petrecut din cauza vitezei, insa nu exclud…

- Dorul de Denisa este fara margini pentru Adelina, sora cantareței care s-a stins din viața din cauza bolii cumplite pe care a avut-o. Și, din acest motiv, pare-se, deși este plecata in Spania, aceasta a luat o decizie extrem de importanta.

- Povestea unei mame care a refuzat sa accepte ca și-a pierdut copilul a emotionat o lume intreaga. Helen Barnes, pe numele ei, a aflat inmarmurita ca fiul ei, Jack, in varsta de 19 ani, a fost gasit de catre Poliție cu ștreangul de gat, intr-o padure.

- Adelina, sora Denisei Raducu, a luat foc. Ruda de sange a regretatei artiste este deranjata de faptul ca un post de radio din Prahova se foloseste numele surorii ei fara sa aiba aprobarea cuiva. A