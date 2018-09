Stiri pe aceeasi tema

- Numeroase cladiri au fost distruse dupa seismul de 7,5 produs vineri pe insula Sulawesi din centrul Indoneziei, potrivit autoritatilor locale, care nu au oferit insa informatii despre existenta unor eventuale victime omenesti. Un tsunami a fost inregistrat in orasul Palu, informeaza AFP. "Am primit…

- Indonezia a fost, din nou, :inta unui cutremur de propor:ii. Un seism de 7,5 grade pe scara Richter a lovit, vineri, Insulele Sulawesi, informeazE Institutul American de GeofizicE USGS, potrivit AFP.

- This footage shows the catastrophic moment when #tsunami hit the city of Palu after 7.7 magnitude #earthquake shook the city this evening. #prayforpalu #prayforindonesia pic.twitter.com/I8JBi4dZjz— Ramadhani Eko P (@ramadhaniep) September 28, 2018

- Un cutremur de pamant cu magnitudinea de 6,1 grade s-a produs vineri in insula Sulawesi din nordul Indoneziei, fara sa fi fost declansata alerta de tsunami informeaza EFE. Serviciul de prospectare geologica al Statelor Unite (USGS) care inregistreaza activitatea seismica din intreaga lume,…

- Un cutremur de 7 grade s-a produs, duminica, in Indonezia, iar autoritațile au emis alerta de tsunami. Nu se știe deocamdata daca exista victime și daca sunt pagube materiale. Seismul s-a produs pe insula indoneziana Lombok, a anunțat institutul american de geofizica (USGS). Cutremurul s-a produs la…

