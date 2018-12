Imagini cu Rihanna dezbrăcată, făcute publice! Imagini cu Rihanna dezbracata… au fost facute publice! Artista a fost protagonista unei ședințe foto incendiara, iar fanii sunt in delir. Artista promoveaza o noua colaborare dintre brandul sau de cosmetice Fenty și firma de lenjerie Savage. Rihanna a dovedit, insa odata, ca cel mai bun model pentru produsele lansate de brandul sau. Fotografia in care […] The post Imagini cu Rihanna dezbracata, facute publice! appeared first on Cancan.ro . Citeste articolul mai departe pe cancan.ro…

Sursa articol si foto: cancan.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Activistii de la Agent Green au prezentat imagini in premiera intr-un caz care a facut valva in anul 2013, dar care a fost ingropat doi ani mai tarziu, fara ca cineva sa raspunda in fata legii.

- In urma cu noua luni, Magdalena Șerban a șocat o țara intreaga. Femeia a ucis o tanara pe nume Alina Ciucu, impingand-o in fața metroului. Imaginile surprinse atunci pe camerele de supraveghere au revoltat mii de oameni. Magdalena Șerban susține ca și-a ales victima pentru ca semana cu o persoana care…