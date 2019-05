Imagini cu Radu Mazare pana sa urce in avionul catre Romania, dar si din aeronava (VIDEO)

Stiri pe aceeasi tema

- Radu Mazare va ajunge, in jurul orei 20:00, in Romania! El va ateriza pe Aeroportul Otopeni, dupa ce a fost extradat din Madagascar. Inainte de a ajunge in București, avionul care il aduce pe Mazare a facut escala la Paris.Conform Antena 1, fostul primar al Constantei a fost adus pe pista…

- Au aparut primele imagini cu Radu Mazare in avionul cu care este adus in Romania, dupa extradarea din Madagascar. Dupa o escala la Paris, fostul edil a fost imbarcat intr-un avion TAROM cu destinația București, ce urmeaza sa ajunga luni seara pe Aeroportul Otopeni, in jurul orei...

- Fostul primar al Constantei a fost adus pe pista aeroportului Charles de Gaulle din Paris cu 70 de minute inainte de decolarea avionului catre Bucuresti, insotit de o escorta formata din 12 politisti francezi si romani. El a ajuns la Paris, astazi, de la Antananorivo, la ora locala 10.30. Radu Mazare…

- Avem primele fotografii cu Radu Mazare, fostul primar al Constanței care este adus astazi in țara, dupa fuga din Madagascar. Mazare are de executat noua ani de inchisoare și a fost prins recent in...

- „Aeronava a decolat cu 30 de minute de intarziere. Daca va recupera in zbor, va sosi la timp. Daca nu, intrazierea de la decolare se va regasi si la aterizare", scrie Radu Tudor pe blogul sau. Radu Mazare este escortat la bordul aeronavei de doi ofiteri de politie, care l-au preluat din Madagascar si…

- UPDATE: Radu Mazare ar intenționa sa ceara azil politic in Franța. Fostul primar al Constanței le-ar fi transmis acest lucru polițiștilor care il insoțesc, in timpul zborului dinspre Madagascar. Mazare a facut o cerere similara in Madagascar, care insa a ramas fara raspuns. UPDATE Mai sunt doar cateva…

- Radu Mazare, care momentan se afla intr-o inchisoare din Madagascar si urmeaza sa fie extradat in Romania, in cursul zilei de luni, 20 mai, a cerut familiei sa-i aduca reviste din tara si carti in arest. Acesta este tinut in conditiile deosebit de grele impreuna cu alte 42 de persoane in inchisoare.…

- Ana Birchall a facut publice noi detalii despre procedura de extradare in cazul fostului primar al Constantei, aflat in arest in Madagascar, masura fiind dispusa pentru o perioada de sase zile. Mai precis, ministrul interimar al Justitiei a anuntat in dimineata primei zile a saptamanii ca Romania cere…