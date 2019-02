Stiri pe aceeasi tema

- Imagini desprinse parca dintr-un film de groaza au fost surprinse cu o drona intr-un ”oraș fantoma” din Turcia, unde sute de castele in stil Disney zac neterminate și abandonate, relateaza The Guardian. Burj al Babas a fost gandit ca un ...

- O alianta de combatanti arabi si kurzi sustinuta de Washington a cucerit miercuri ultimul sat de la Statul Islamic (SI), in estul Siriei, dislocandu-i pe jihadisti in doua catune, a anuntat un ONG, relateaza AFP.Fortele Democratice Siriene (FDS) au lansat in septembrie o ofensiva contra ultimului…

- Imagini incredibile: Un Sofer care a provocat un accident cumplit, dupa Revelion, a coborat gol pusca de la volan si i-a socat pe martorii care au vazut totul.foto In data de 01.01.2019, ora 08.30 un barbat de 36 de ani a condus un autoturism pe str. Democratiei din Constanta, dinspre str. Varful cu…

- CRACIUN in TEROARE. Atentat terorist de ultima ora! Mai multe persoane ucise si zeci de raniti Cel putin doua persoane au fost ucise, iar alte 11 au fost ranite marti, in Irak, in explozia unei masini-capcana in orasul Tal Afar, un fost bastion al gruparii Statul Islamic (SI), in nordul tarii, a anuntat…

- Tal Afar, situat la aproximativ 80 km vest de Mosul, a experimentat cicluri de violența sectariana intre sunniți și șiiți dupa invazia SUA in Irak in 2003 și a dat unii dintre cei mai mari comandanți ai statului islamic. Orașul, care avea aproximativ 200.000 de locuitori, a intrat sub controlul…

- Coalitia condusa de SUA in Siria a distrus sambata o moschee in orasul Hajin care era folosita ca centru de comanda si control al organizatiei jihadiste Statul Islamic, a anuntat armata americana, relateaza Reuters, relateaza agerpres.ro.citește și: Veste mare pentru romani! Toți vor putea…

- A nins ca in povesti la Alba Iulia. Zapada a luat orasul in stapanire si l-a transformat intr-o lume ireal de frumoasa. Ramurile copacilor par acum candelabre uriase din cristal. Cladirile din Cetatea Alba Carolina sunt decorate cu draperii de turturi, care parca plutesc. Iarna a transformat orașul…

- Primarul din Oradea, Ilie Bolojan, a anuntat, luni, ca orasul a castigat noi contracte de finantare in valoare de peste 80 milioane de euro, pentru realizarea unor pasaje subterane, largirea unui pod, achizitionarea de autobuze hibrid si a unor tramvaie.