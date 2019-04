Stiri pe aceeasi tema

- Au aparut primele imagini cu un posibil atacator sinucigas ce ar fi plasat bombe intr-un lacas de cult din Sri Lanka. Un barbat cu un rucsac in spate intra intr-o biserica plina de oameni in timpul slujbei Paste si dupa cateve minute are loc explozia, potrivit oficialilor bisericii. Politia din Sri…

- Miliardarul Anders Holch Povlsen, proprietarul companiei Asos, a declarat ca trei dintre cei patru copii ai sai au fost uciși in atacurile teroriste din Sri Lanka, relateaza Dailymail.Citește și: VIDEO Imagini TERIBILE din Turcia. Liderul opoziție a fost BATUT de oameni: pumni și imbranceli…

- Politia din Sri Lanka a arestat cel putin 24 de persoane, cetateni srilankezi, care sunt interogati de Departamentul de investigatii criminalistice, a precizat purtatorul de cuvant al politiei, Ruwan Gunasekara. Potrivit autoritatilor, trei atacuri impotriva unor biserici si trei impotriva…

- Trei dintre cei patru copii ai omului de afaceri danez Anders Holch Povlsen au fost uciși in atacurile teroriste din Sri Lanka de duminica. Informația fost confirmata de purtatorul de cuvant al afaceristului. Anders Holch Povlsen, in varsta de 46 de ani, este CEO-ul și singurul proprietar al lanțului…

- Autoritațile din Sri Lanka au fost avertizate cu doua saptamâni înaintea atacurilor din timpul Paștelui Catolic și aveau numele suspecților, a declarat purtatorul de cuvânt al guvernului Rajitha Senaratne, citat de Guardian.”Pe 14 aprilie, cu 14 zile înaintea incidentelor,…

- Politia a arestat 13 barbati in cazul atentatelor comise duminica in Sri Lanka, soldate cu 290 morti si 450 de raniti, potrivit informatiilor furnizate luni de o sursa oficiala, transmite AFP, informeaza Agerpres.Citește și: Rusia și-a anunțat STRATEGIA dupa alegerile din Ucraina! Primele…

- Bilantul tragic al atentatelor din Sri Lanka este in continua crestere. 290 de oameni au murit, iar peste 500 au fost raniti in urma masacrelor din trei biserici si cinci hoteluri.Momentul uneia dintre explozii a fost surprins de o camera de luat vederi instalata in bordul unei masini.

- Printre victimele atacurilor din Sri Lanka sunt si cateva zeci de cetateni romani. #SriLankaBlasts: Moment of #Colombo church explosion caught on dashcamREAD MORE: https://t.co/EI9CUota0f pic.twitter.com/2a91UFfwjI — RT (@RT_com) April 21, 2019 loading...