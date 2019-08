Stiri pe aceeasi tema

- Un protest inițiat de colegii Alexandrei Maceșanu, adolescenta de 15 ani pe care Gheorghe Dinca a recunoscut ca a ucis-o, va avea loc miercuri dupa-amiaza in Caracal. Manifestanții se vor aduna in fața Primariei, de unde vor porni in marș spre sediul Poliției și apoi spre casa lui Gheorghe Dinca, barbatul…

- Un polițist a publicat un mesaj sfașietor despre cazul Alexandrei Maceșanu, adolescenta care a fost rapita, violata si probabil ucisa de Gheorghe Dinca din Caracal, menționand ca simte ca a dezamagit-o pe copila. El a vorbit despre problemele sistemului și despre cum e sa fii polițist in Romania, in…

- Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal Procurorii DIICOT Craiova au extins ancheta de la Caracal la neglijenta în serviciu în preluarea si gestionarea apelurilor la 112 în cazul Alexandrei Macesanu, care a cerut ajutor, reclamând ca a fost rapita…

- Frica e la ea acasa pe strada lui Gheorghe Dinca. Oamenii vorbesc despre o rețea de traficanți de fete, dar se feresc de camera. Le e teama. „Daca ne vad pe banda, vin traficanții și dau foc la case”, spun ei.Frica s-a așternut pe strada lui Gheorghe Dinca, dupa ce a marturisit doua crime.…

- Gheorghe Dinca, barbatul acuzat ca a ucis doua tinere in Caracal, Alexandra Macesanu si Luiza Melencu, si-a retras contestatia, potrivit avocatului sau. Aceasta fusese facuta inainte de momentul in care a recunoscut crimele. Suspectul ar putea ajunge astazi la un spital din Craiova pentru investigatii…

- Locația din Caracal a criminalului Alexandrei Maceșanu a fost vizitata cu puțin timp inainte de dispariția fetei. Motivul? Gheorghe Dinca, ucigașul fetei de 15 ani, voia sa vanda service-ul auto pe care-l deținea pe strada Craiovei, la numarul 169. Laura Tudor, profesoara de limba și literatura romana…

- In aceasta dimineața anchetatorii s-au intors la ”casa groazei” din Caracal. Cercetarile se desfasoara in prezenta lui Gheorghe Dinca, el fiind adus la locuința sa in urma cu puțin timp. In fata casei lui Dinca au fost depuse lumanari si candele pentru Alexandra Macesanu, iar zeci de persoane…

- Potrivit unor surse din randul anchetatorilor, Gheorghe Dinca, barbatul suspectat de uciderea Alexandrei Macesanu si a Mihaelei Luiza Melencu, ambele disparute din Caracal, a marturisit faptul ca in ”Casa groazei” s-au petrecut mai multe orori. Barbatul, care este principalul suspect in șocantul caz…