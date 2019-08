Imagini cu doi bărbați încătușați de polițiști în Slobozia, virale pe Facebook. Intervenția agenților este anchetată / VIDEO Un clip video in care apar mai mulți polițiști in timp ce incearca sa incatușeze doi barbați pe o strada din Slobozia a fost vizionat de 1,4 milioane de persoane in mai puțin de 24 de ore de la publicare. Imaginile au ajuns și in atenția conducerii Inspectoratului de Poliție Județeana Ialomița care ancheteaza intervenția agenților. In imagini se vede cum doi polițiști incearca sa incatușeze un barbat care, potrivit martorilor, ar fi parcat ilegal mașina. Mai mulți trecatori intervin și le reproșeaza agenților ca intervin in forța pentru a imobiliza un barbat in varsta. La un moment dat, un barbat,… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Trei politisti din Cluj ar fi abordat un barbat in momentul in care l-au auzit pe acesta vorbind despre cazul de la Caracal. Gabriel Papuc este din Cluj-Napoca, dar traiește de mai mulți ani in Anglia. Acesta se afla la o masa in oras impreuna cu un prieten in momentul in care ar fi fost abordat.

- Doi polițiști au fost filmați, joi, in timp ce au parcat mașina de serviciu pe o strada pietonala din centrul Timișoarei, unde accesul autoturismelor este interzis. Aceștia au mers apoi sa manance la un restaurant. Imaginile au fost vazute și de conducerea Inspectoratului Județean de Poliție Timișoara…

- Deputatul PMP Ionuț Simionca sustine necesitatea organizarii unei sesiuni extraordinare a Parlamentului care sa operationalizeze sistemul de alerta in cazul rapirii minorilor – pe modelul american AMBER Alert. In același timp, in contextul tragediei de la Caracal, acesta propune ca sistemul romanesc…

- Parchetul General a transmis marti ca procurorii nu le-au interzis lucratorilor de politie sa patrunda in domiciliul lui Dinca Gheorghe inainte de ora 6.00, sustinand ca decizia a fost luata de comun acord pentru „a nu compromite probele in cazul in care suspectul nu se afla acolo”.

- Sindicatul Național al Agenților de Poliție a prezentat proiectul ,,Proiectul de reorganizare teritoriala a structurilor de poliție”,discutat cu fostul ministru de Interne, și care prevede reinființarea functiilor de sectoristi și organizarea de concursuri pentru functii de conducere pe mandate de…

- Oamenii sunt socati sa vada ca exista cineva care il sustine pe Gheorghe Dinca! Un tanar din Satu Mare s-a filmat si a publicat filmuletele pe retelele de socializare, in care vorbeste despre faptul ca barbatul din Caracal a procedat corect.

- Șeful demis al Poliției Romane, Ioan Buda, a declarat ca polițiștii n-au intrat in casa de la Caracal, pana la ora 6 dimineața, pentru ca procurorul nu le-a permis acest lucru.Citește și: STS, explicații de ULTIMA ORA - De ce nu a fost identificata locația fetei UCISE in Olt ”Este o…

- Adjunctul sefului Politiei Judetene Olt, comisar-sef de politie Alexe Nicolae Eugen, a fost revocat din functie, vineri. La sediul institutiei a fost trimisa o echipa din cadrul Directiei Control Intern – I.G.P.R.