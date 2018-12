IMAGINI: Cordonul de jandarmi, forțat la Ruginoasa de văleni și deleni Sute de localnici din comuna Ruginoasa au iesit in aceasta dimineata in strada pentru a asista la posibila confruntare a valenilor si delenilor. Despartiti de cordoane de jandarmi si politisti cele doua cete nu au apucat sa se confrunte. Valenii, vizibil mai numerosi, au fortat de cateva ori cordonul de jandarmi si pompieri, pentru a ajunge la deleni, insa fara succes. Au fost pulverizate g (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Imagini de coșmar intr-un spital din Valenii de Munte. Parinții unui copil in varsta de aproximativ 3 anișori izbucnesc, atunci cand ajung la spital și nimeni nu se ocupa de baiețelul care plangea cu disperare.

- Incidente joi la Catedrala Mantuirii Neamului, unde aproximativ 400-500 de oameni au rupt cordoanele de jandarmi pentru a forta intrarea in altarul lacasului de cult. Joi este ultima zi in care se mai poate trece prin altarul sfintit duminica, scrie mediafax.ro.

- La o temperatura de sub zero grade, aproximativ 400-500 de oameni au rupt cordoanele de jandarmi pentru a forța intrarea in altarul Catedralei Neamului, in contextul in care astazi este ultima zi in care se mai mai poate trece prin altarul sfințit duminica.

- Incidente joi la Catedrala Mantuirii Neamului, unde aproximativ 400-500 de oameni au rupt cordoanele de jandarmi pentru a forța intrarea in altarul lacașului de cult. Joi este ultima zi in care se mai poate trece prin altarul sfințit duminica.Șeful Euronews și omul lui Donald Trump au aterizat,…

- Incidente joi la Catedrala Mantuirii Neamului, unde aproximativ 400-500 de oameni au rupt cordoanele de jandarmi pentru a forta intrarea in altarul lacasului de cult. Joi este ultima zi in care se mai poate trece prin altarul sfintit duminica.

- Frigul, dar si nerabdarea unor enoriasi de a ajunge in Altarul Catedralei Nationale au dus la iscarea unor imbranceli, in cursul dupa-amiezii. Toti vor sa ajunga sa intre in Sfantul Altar, fapt permis femeilor doar la sfintirea unui lacas de cult, dar si sa se inchine la racla in care se afla mana…

- Mai mulți oameni au forțat cordonul format de jandarmi și gardurile montate de aceștia, in incercarea de a trece și a intra in interiorul Catedralei Mantuirii Neamului. Cațiva dintre aceștia au cazut pe treptele lacașului de cult, dupa ce și-au pierdut echilibrul in agitația formata. Echipajele pompierilor…

- Lionel Messi, 31 de ani, a fost nevoit sa urmareasca din tribune meciul dintre Barcelona și Inter, scor 2-0. Starul argentinian s-a accidentat in minutul 10 al partidei cu Sevilla, scor 4-2, dupa ce a suferit o fractura la brațul drept. Confruntarea cu Inter a fost prima dintr-o serie de șase pe care…