- “Cei 12 turisti care se aflau in vagonul din spatele locomotivei deraiate, care au suferit rani usoare, escoriatii sau atac de panica, au fost preluati de echipajele SMURD si Ambulanta Maramures, fiind transportati la centrul de primiri urgente al spitalului orasenesc din Viseu de Sus. Starea de sanatate…

- Doisprezece turisti care se aflau in vagonul situat in spatele locomotivei trenului Mocanita, deraiat, sambata, in timpul unei curse obisnuite, au fost transportati pentru ingrijiri medicale la cel mai apropiat spital, a declarat, pentru Agerpres,...

- Printre cei 12 turisti care au suferit rani usoare ca urmare a deraierii locomotivei trenului Mocanita se aflau un bebelus si un copil in varsta de 3 ani, aflati impreuna cu familia in vagonul din spatele locomotivei, a declarat, sambata, purtatorul de cuvant al ISU Maramures, Oana Alexa Gonczi,…

- Potrivit ISU Maramureș, spre locul incidentului au fost directionate trei echipaje SMURD, trei ambulante si un echipaj de pompieri de la Sectia Viseu de Sus. Zona nu este una foarte dificila accesului, echipajele de prim ajutor putând ajunge la interventie fara sa foloseasca drezina. De asemenea,…

- Potrivit primelor informatii furnizate de ISU Maramures, pe Valea Vaserului a deraiat locomotiva Mocanitei. Pana la aceasta ora s-au anuntat sase persoane ranite. In trenul de linie ingusta se aflau aproximativ 200 de persoane. Mai multe ambulante au fost trimise la fata locului.

- Locomotiva Mocaniței a deraiat pe Valea Vaserului, in județul Maramureș. In trenul de linie ingusta, care transporta turistii pe defileul Vaii Vaserului din Muntii Maramuresului, se aflau aproximativ 200 de persoane. Panica s-a instalat rapid printre calatori. Mai multe echipaje de pompieri si medici…

- Un dezastru a fost la un pas sa se produca in Maramureș. Locomotiva mocaniței a deraiat in timp ce 200 de persoane se bucurau de peisajul de pe Valea Vaserului. In aceste momente intervin 3 echipaje SMURD și 3 SAJ. Din primele informații, 3 persoane au fost ranite ușor. Foto: arhiva Source

