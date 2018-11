Stiri pe aceeasi tema

- Noaptea trecuta, in jurul orei 3 dimineața, un tanar de 22 de ani din... The post Accident mortal in vestul țarii. Un tanar de 22 de ani și-a pierdut viața appeared first on Renasterea banateana .

- La data de 1 octombrie, polițiștii din cadrul Secției 6 Poliție Rurala Florești au reținut, pentru 24 de ore, un barbat, în vârsta de 46 de ani, din Gilau, pentru nerespectarea hotarârii judecatorești și violare de domiciliu. “În fapt, în noaptea de 30 septembrie…

- O mireasa din Lugoj a ajuns la spital in coma alcoolica. Evenimentul fericit din viața ei s-a transformat intr-o poveste bahica, iar medicii au fost nevoiți sa intervina pentru ca urmarile sa nu fie tragice. Mireasa și-a petrecut noaptea nunții intr-o rezerva a spitalului, sub supraveghere medicala,…

- Ciclonul polar Ali se îndreapta spre România urmând sa ajunga în țara noastra sâmbata spre duminica. Odata cu el, va aduce frig, ploi, iar la munte chiar ninsori. PROGNOZA METEO SAMBATA. Nebulozitatea se va accentua treptat si vor fi averse și descarcari electrice,…

- Sase imigranti ale caror solicitari de azil fusesera respinse au dat foc in noaptea de vineri spre sambata saltelelor din celula in care se aflau, intr un centru pentru imigranti din Viena, si au lasat o scrisoare de adio in semn de protest fata de iminenta lor deportare. Cei sase au fost spitalizati,…

- Cadavrul unei femei de 44 de ani, cu lovituri la cap, a fost gasit in noaptea de vineri spre sambata intr-un imobil cuprins de incendiu din sectorul 6 al Capitalei, transmite News.ro . “In noaptea de 7/8.09., prin apel 112 a fost sesizat un incendiu la un imobil situat in sectorul 6. La fata locului…

- Toate femeile au o dilema: este sanatos sau nu sa dormi cu sutien noaptea? Majoritatea femeilor abia așteapta sa ajunga acasa și sa scape de sutienul care a devenit incomfortabil dupa 8 ore de purtare, dar exista și femei carora le place sa doarma cu un sutien ușor pe timpul nopții. Exista mitul ca…