Imagini AVERTISMENT de ULTIMA ORA a Poliției Romane. ATENȚIE! Conținut periculos!video+foto Avertisment de la Poliția Constanța: „Atenție! Conținut periculos! Nu deschideți pachete pe care le gasiți Avertizam cetațenii din zona litoralului romanesc sa nu deschida pachete pe care le gasesc pe plaja, sa anunțe cel mai apropiat polițist sau sa sune la 112, daca gasesc astfel de colete. https://youtu.be/cbrZE2jPgXA Acestea pot conține droguri cu o concentrație foarte mare (peste 90%), ce pot pune in pericol viața! In momentul de fața, pe litoralul Marii Negre, este in derulare o ampla operațiune,…