Imagini apocaliptice în Grecia! Insula Creta, portocalie din cauza prafului saharian - VIDEO Cea mai mare insula din Grecia e de nerecunoscut, dupa ce praful saharian a colorat Creta in portocaliu. O furtuna de nisip a blocat lumina soarelui, iar cerul a devenit portocaliu. Autoritatile au avertizat localnicii si turistii cu probleme respiratorii sa nu iasa din case ori hoteluri, iar pentru soferi au lansat apeluri repetate la prudenta din cauza vizibilitatii extrem de reduse. Si traficul naval a fost afectat, mai multe curse de feribot fiind amanate. Cateva curse aeriene au fost deviate spre aeroporturi cu vizibilitate mai buna, potrivit tribuna.ro. Citeste articolul mai departe pe antena3.ro…

Sursa articol si foto: antena3.ro

