Stiri pe aceeasi tema

- Un incendiu a cuprins un cartier intreg al orașului Manaus din Brazilia, arzand mai mult de 600 de case, scrie Reuters. Patru oameni au fost raniți, iar peste 2.000 au fost evacuați din calea flacarilor

- Mii de persoane au fost evacuate, marti, in orasul brazilian Manaus, dupa un incendiu care a afectat aproximativ 600 de case, informeaza G1.Globo.com, scrie mediafax.citește și: S-a stabilit cine il va inlocui pe procurorul Cristian Lazar: Cine este magistratul care va face ancheta in dosarul…

- Intr-o singura zi a nins cat intr-un an intreg in sud-estul Statelor Unite. Este declaratia autoritatilor, dupa ce furtuna puternica de zapada care a lovit acum doua zile a paralizat atat traficul rutier, cat si pe cel aerian. Statele Virginia si Carolina de Nord raman in stare de urgenta. Cel putin…

- Evenimentul rutier s-a petrecut pe un bulevard din Ramnicu Valcea marti seara. O masina, al carei sofer a pierdut controlul, a lovit alte autoturisme, parcate sau in mers. Dupa incident, conducatorul auto care se facea vinovat de pagubele create a vrut sa fuga de la locul faptei. Mai multi trecatori…

- Aproape toate cladirile orasului sunt cufundate intr-o ceata groasa, cu excepția celor foarte inalte, precum szarie-norul Jiangsu, de 450 de metri. Clipul a fost filmat cu o drona ridicata la 400 de metri, astfel ca imaginile suprinse sunt parca dintr-un film stiintifico-fantastic. La momentul…

- Un incendiu izbucnit intr-o gospodarie din satul Bradațel al comunei Horodniceni, duminica dupa-amiaza, a lasat fara acoperiș casa locuita de un batran de 94 de ani. Focul a izbucnit in jurul orei 16.30, fiind anunțat la 112 de catre o vecina care a observat flacarile. La fața locului au ajuns ...

- Imagini apocaliptice surprinse in interiorul bazei aeriene Tyndall din statul american Florida, dupa trecerea uraganului Michael. Desi furtuna a lovit miercurea trecuta, inregistrarile video au fost facute publice abia acum.

- Pompierii maramureseni au avut parte la acest final de saptamana de o interventie extrem de dificila. In cursul zilei de duminica, 14 octombrie, 80 de hectare de vegetație uscata, alpina s-au transformat in scrum pe Varful Țiganu din Masivul Ignis. Pompierii maramureșeni au intervenit in cazul a 11…