- De ziua eroilor, la cimitirul de la Valea Uzului, pe care si-l disputa Bacaul si Harghita, maghiarii au facut lant uman si s-au rugat in fata gardului, romanii au rupt poarta cimitirului si au facut slujba peste morminte. Cei mai nervosi au fost romanii care s-au imbrancit cu jandarmii, au dat cu steagurile…

- Imagini terifiante continua sa soseasca pe adresa redacției din intreg nordul județului Buzau. Apa matura totul in cale și doar o minune face ca, pana la acest moment, sa nu existe pierderi de vieți omenești. Viitura formata pe raul Slanic a fost atat de puternica, incat a rupt o porțiune din drumul…

- Codul portocaliu este valabil pana la ora 10:00, insa ar putea fi prelungit, fiind anuntate averse torentiale ce vor cumula in jur de 35 l/mp. Zonele afectate sunt Miercurea Ciuc, Lunca de Jos, Ciucsangeorgiu, Frumoasa, Lunca de Sus, Plaiesii de Jos, Carta, Siculeni, Mihaileni, Ciceu, Sanmartin, Sancraieni,…

- UDMR intenționa sa rupa protocolul cu PSD dupa europarlamentare. Liderii Uniunii sunt nemulțumiți ca ințelegeri punctuale nu au fost indeplinite, iar colaborarea cu social-democrații a nemulțumit comunitatea, afectand potențialul electoral al UDMR in mod serios. Potrivit analizelor interne, este posibil…

- Cultul Stramoșilor nu se negociaza! Ziua Eroilor, 6 iunie 2019, in Cimitirul Eroilor Romani de la Valea Uzului! NU guvernul decide unde au murit Eroii Romani, ci Istoria. Negocierile politice nu pot sterge sangele romanilor. Exista o intreaga dezbatere pe tema amplasamentului Cimitirului de la Valea…

- Cantitați insemnate de precipitații și grindina au cazut peste intreaga Romanie, imaginile fiind apocaliptice. Judetele Bistrita-Nasaud, Maramures, Mures, Harghita sau Suceava au fost lovit din plin de furia naturii, dupa ora 16. Se fac eforturi pentru evacuarea in siguranta a satelor inundate de ape.

- Imagini apocaliptice in Maramureș. Nori negri au fost fotografiați an Baia Mare, dar și in Baia Sprie. COD GALBEN HIDROLOGIC FENOMENELE VIZATE: Scurgeri importante pe versanți, torenți și paraie, viituri rapide pe raurile mici cu posibile efecte de inundații locale și creșteri de debite și niveluri…

- „Ceva țara din lumea a treia? Din pacate nu. E doar Florești în 26 aprilie 2019. Cam așa arata vreo 6 km de Someș pâna în Cluj-Napoca”, a scris Mihai Barbul pe Facebook. Deșeuri menajere, pungi peste pungi, fotolii care nu mai trebuie nimanui, sticle, porci care…