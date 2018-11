Imagini apocaliptice cu incendiile devastoare din California - VIDEO

S-au taiat paduri cat 7200 de terenuri de fotbal

Asta inseamna ca o padure seculara de mii de hectare a disparut din parcurile nationale, in ultimii 5 ani, situatie care pune Romania in fata unui nou infringement pe mediu, avertizeaza Agent Green. “O cantitate de 1,2 milioane de metri cubi de lemn a fost exploatata incepand din anul 2014 pana in prezent,… [citeste mai departe]