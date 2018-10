Stiri pe aceeasi tema

- Invitati de seama au participat la nunta regala dintre Printesa Eugenie si Jack Brooksbank. Pe langa membrii familiei regale britanice, la eveniment au participat si numeroase celebritati, printre care modelul si actrita Cara Delevingne, care a surprins pe toata lumea cu tinuta aleasa.

- Adrian Alexandrov, iubitul Elenei Udrea, a publicat pe pagina sa de Facebook prima imagine in care Eva Maria poate fi vazuta foarte clar. In fotografie apare Elena Udrea, imbracata cu o rochie scurta tip maieu cu un decolteu adanc, in pat, alaturi de Alexandrov imbracat lejer intr-un maieu alb care…

- Astazi are loc cel mai asteptat eveniment monden al anului, nunta dintre fostul Principe Nicolae cu Alina Binder, iar noi va oferim imagini in exclusivitate din biserica Sf.Ilie din Sinaia, acolo unde nepotul Regelui Mihai isi uneste astazi destinul in fata Lui Dumnezeu cu aleasa inimii sale, Alina…

- Diana Dumitrescu s-a casatorit in secret cu partenerul ei, Alin Boroi. Informația a ajuns publica abia in momentul in care Diana a postat, pe contul ei de Instagram, o forografie de la nunta.

- Fericire mare pentru Simona Gherghe. Frumoasa prezentatoare este in culmea fericirii, iar bucuria ei are xi un nume: Ana. Simpatica prezentatoare xi familia ei o sErbEtoresc pe micuta Ana Georgia.

- Andreea Banica si-a scos fiica in lume, iar admiratorii au fost in culmea fericirii. Cantareata si fiica ei au reusit sa atraga toata atentia celor din jurul lor. Andreea Banica si Sofia au cantat impreuna. Fiica i-a mostenit talentul si asta o face cea mai mandra mama. Atunci cand are ocazia, Andreea…

- Prințesa Charlotte, fiica de 3 ani a Ducilor de Cambridge, va aduce 3,2 miliarde de lire sterline economiei britanice, potrivit firmei de consultanta Brand Finance Group, cu aproape un miliard mai mult decat fratele sau mai mare, Prințul George, care la nici 5 ani valoreaza 2,4 miliarde de dolari. „Aceste…