- Imagini carnagiu pe șosea. Impact mortal intre un tir și o camioneta. O persoana a murit pe loc.video+foto Accident rutier pe DN1, intre Sambata de Jos si Oltet. Incidentul s-a produs intre un tir si o camioneta. Traficul a fost blocat in zona. La fata locului s-au deplasat doua echipaje smurd, un echipaj…

- Un accident rutier s a produs sambata pe DN 15C, in Humulestii Noi, orasul Tg. Neamt. O masina a intrat intr un copac si soferul a ramas blocat in masina. Se deplaseaza un echipaj de pompieri militari cu o autospeciala de stingere cu apa si spuma cu modul de descarcerare si un echipaj de prim ajutor…

- Accident rutier pe DN 18 la intersecția spre Mogosa, un autoturism a intrat intr-un copac, mai multe victime sunt incarcerate, intervin echipaje SMURD TIM, EPA si SAJ. Acțiune in derulare. La accidentul de la Mogosa intervine Det BM cu o descarcerare, o autospeciala de stingere, TIM, EPA SMURD și un…

- Imagini accident cumplit in urma cu puțin timp. O persoana a murit pe loc. Trei persoane ranite grav. O mașina facuta praf.foto Accident rutier in localitatea Sintereag, un autoturism rasturnat. 3 victime, intervine 1 ASAS, 1 TIM, 1 EPA, ISU BN. In accident sunt implicate patru victime, dintre care…

- O mașina facuta praf in ce se deplasa se deplasa pe contrasens. Imagini in acest sens au fost plasate pe o rețea de socializare. Impactul a avut loc cu puțin timp in urma in apropiere de Danceni.

- Mai multe echipaje de la Ambulanta si SMURD au intervenit astazi pentru descarcerarea si acordarea de ingrijiri medicale victimelor unui accident rutier produs pe DJ 203, intre localitatile brailene Ulmu si Vultureni.

- Un accident rutier grav s a petrecut astazi pe Autostrada Soarelui.Potrivit satelor furnizate de cadrele medicale, in urma evenimentului rutier o persoana a decedat.Victima a fost proiectata din masina, salvatorii sositi la fata locului au demarat protocolul de resuscitare, insa persoana nu a putut…

- Un BMW i8 de 150.000 de euro s-a rupt in trei intr-o cursa ilegala cu un BMW M, in Belgia. Doi tineri au murit, iar soferul vinovat a primit o pedeapsa blanda. El era var cu soferul bolidului distrus complet.