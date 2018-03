Stiri pe aceeasi tema

- Ea a precizat ca accidentul s-a produs pe fondul vitezei excesive, dupa ce motociclistul a pierdut controlul directiei de mers, informeaza AGERPRES. Citeste si Trei tiruri au fost implicate intr-un accident pe Valea Oltului. Circulatia a fost restrictionata Accidentul s-a produs sambata…

- Un motociclist de 41 de ani, din Bucuresti, a murit sâmbata în urma accident rutier produs pe Valea Oltului (DN7), în zona Lotrisor, dupa ce motocicleta sa a intrat sub un TIR, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de

- Circulatia rutiera se desfasoara cu dificultate, vineri dimineata, pe DN7 Pitesti - Ramnicu Valcea - Sibiu, din cauza ninsorii, iar pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea coloana de masini este de aproximativ 15 kilometri, informeaza reprezentantii Prefecturii Valcea si ai Inspectoratului de Politie Judetean…

- ​Un scurt video despre accidentul din Arizona, unde o masina autonoma a Uber a accidentat mortal o femeie, ridica mai multe intrebari despre incidentul care va "frana" dezvoltarea masinilor care se conduc singure. Foarte multi spun ca astfel de teste pe drumurile publice nu ar trebui sa fie realizate…

- O masina in care se aflau patru tineri s-a rasturnat, duminica dupa-amiaza, in raul Salauta, in timp ce tranzita DN 17C din judetul Bistrita-Nasaud, fiind al doilea incident de acest gen petrecut intr-un interval de cinci ore in aceasta zona. Potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Un angajat al carierei de calcar Bistrita (comuna Costesti) a murit in urma unui accident de munca produs sambata dimineata, a anuntat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Valcea. Victima este un barbat de 54 de ani, din Costesti, care lucra ...

- Politistul care a impuscat mortal un barbat pe care il urmarea in timpul unei misiuni, este cercetat sub aspectul savarsirii infractiunii de omor, au anuntat reprezentantii Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui. "Astazi, 16 martie, la nivelul IPJ Vaslui, s-a primit ordonanta de punere in…

- Traficul rutier pe DN 64, la kilometrul 134+350, in orasul Baile Olanesti, este blocat total incepand cu ora 12,00, pentru aproximativ o ora, pentru efectuarea unor lucrari de reparatii, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete, potrivit…

- Politistii valceni, sub coordonarea DIICOT, au efectuat marti trei perchezitii in judetele Alba, Sibiu si Valcea, la domiciliile unor persoane banuite ca au organizat licitatii online cu bunuri fictive, prejudiciul in dosar fiind estimat la circa 75.000 de euro. Potrivit unui comunicat…

- Politistii Biroului Rutier Baia Mare au intervenit la un accident de circulatie produs pe strada Europa din municipiu. Un baimarean de 36 de ani, care conducea un autoturism, a pierdut controlul directiei de mers intr-o curba la dreapta, a patruns pe contrasens si a intrat in coliziune cu un autoturism…

- Un pieton aflat in parcarea unui centru comercial din Ramnicu Valcea a fost accidentat mortal de catre o autoutilitara, a anuntat luni purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Pietonul in cauza, un barbat de 49 de ani, din orasul Draganesti-Olt, a fost…

- Un ofițer SPP a fost autorul unui accident mortal, pe 30 octombrie anul trecut, pe Autostrada București – Pitești. Inițial, ofițerul și-a declinat o alta identitate pentru polițiști, evitand astfel anchetarea sa imediata de catre procurorii militari. Accidentul a fost raportat de Poliția Autostrazi…

- Subcomisarul Cosmin Adrian Iana a fost imputernicit, prin ordin al ministrului afacerilor interne, sa exercite functia de inspector sef al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, potrivit unui comunicat al IGPR, remis Agerpres.Subcomisarul Iana a fost imputernicit la sefia IPJ Valcea…

- Trei barbati din comuna Costesti, banuiti de furturi din locuinte si gospodarii cu prejudiciu de aproape 30.000 lei, au fost retinuti de politistii valceni in urma unor perchezitii domiciliare, informeaza un comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis miercuri Agerpres.Perchezitiile,…

- Circulatia vehiculelor de peste 7,5 tone a fost restrictionata luni pe DN 7, in judetele Arges si Valcea, in judetul Sibiu soferii care se indreapta spre Valea Oltului fiind redirectionati pe DN 1. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Arges, restrictia de tonaj a fost…

- Un barbat in varsta de 55 de ani a decedat dupa ce a cazut de pe un pod peste raul Jijia, a declarat astazi purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ), Maria Carp. Potrivit sursei citate, barbatul traversa raul Jijia pe un pod care avea o latime de aproximativ 70 de centimetri,…

- Accident deosebit de grav in aceasta dimineata pe Vales Oltului. Patru persoane au fost ranite intr-un accident rutier petrecut luni dimineata pe DN7, pe Valea Oltului, in localitatea Balota. Totul dupa ce soferul unui autoturism a adormit la volan si a intrat pe contrasens, lovind frontal o alta masina,…

- Șase persoane au fost ranite, în aceasta dimineața, într-un accident rutier petrecut pe Drumul Național 7 – Valea Oltului, pe raza localitații Racovița, județul Vâlcea. Un șofer a adormit la volan și, într-o curba, s-a izbit frontal de o mașina care venea din sens opus. …

- Purtatorul de cuvant al IPJ Valcea, Sandra Dascalete, a declarat ca accidentul s-a produs pe fondul oboselii la volan. Soferul unui autoturism a adormit, a intrat pe contrasens, intr-o curba, si a lovit frontal un alt autoturism care venea din sens opus. Potrivit ISU Valcea, sase persoane…

- Patru oameni au fost raniți, luni dimineața, intr-un accident produs pe Valea Oltului. Incidentul a avut loc dupa ce șoferul unei mașini a adormit la volan, a patruns pe contrasens și a lovit violent un alt autoturism care circula regulamentar. Accidentul s-a produs, in aceasta dimineața, pe Valea Oltului,…

- Un medic chirurg in varsta de 37 de ani a murit dupa ce masina pe care o conducea s-a izbit de un stalp, in municipiul Sibiu. Accidentul s-a produs cel mai probabil din cauza vitezei neadaptate. Potrivit reprezentantilor IPJ Sibiu, masina condusa de barbatul in varsta de 37 de ani a lovit un stalp,…

- Tanarul care si-a injunghiat mortal, duminica seara, unchiul a fost internat la Spitalul de Neuropsihiatrie Sapoca pentru efectuarea unor investigatii de specialitate, a declarat luni, pentru AGERPRES, purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau, Mihai Draghiciu. Potrivit…

- Un batran a murit astazi, dupa ce a incercat sa traverseze strada neregulamentar si fost surprins de o mașina. Accidentul s-a produs in aceasta dimineața, in județul Valcea, pe DN 7 Milcoiu. Potrivit reprezentanților Inspectoratului de Poliție al Județului (IPJ) Valcea, ...

- Zeci de jandarmi si politisti cauta un batran de 78 de ani din comuna Puiești, județu Vaslui, disparut de doua zile de acasa. Potrivit reprezentantilor Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vaslui, batranul a plecat de la domiciliu vineri, spunand ca se duce la biserica, dar nu s-a mai intors acasa.…

- Barbatul din localitatea Susani, care a agresat un vecin, apoi a lovit cu un tarnacop intr-o masina de politie si un politist in antebrat, a fost arestat preventiv, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Citeste si: Critici DURE…

- O persoana a fost ranita dupa ce un TIR incarcat cu cherestea s-a rasturnat peste un autoturism, miercuri seara, pe DN7 (Valea Oltului) intre localitatile Calimanesti si Brezoi, in urma accidentului traficul rutier in zona fiind blocat total, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie…

- Accidentul s-a produs pe DN7, la kilometrul 202+400 de metri, intr-o curba. "Un TIR de Turcia care se deplasa pe sensul Sibiu - Ramnicu Valcea s-a rasturnat intr-o curba peste un autoturism ce se deplasa din sens opus si in care se afla doar soferul. El fost ranit si a ramas incarcerat, dar…

- Un microbuz în care se aflau 11 persoane s-a rasturnat luni seara pe marginea drumului, pe Valea Oltului, pe raza localitatii Calimanesti, a anuntat purtatorul de cuvânt al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Vâlcea, Sandra Dascalete.

- In aceasta seara, de 29 ianuarie, in jurul orei 21.00, un accident de circulatie, soldat cu 11 raniti s-a produs pe Valea Oltului. Accidentul s-a petrecut la 4 km departare de Calimanesti - Valcea, inspre Sibiu.

- Politistii buzoieni s-au autosesizat si efectueaza cercetari, dupa ce, pe o retea de socializare au aparut imagini in care doi elevi de scoala generala, o fata si un baiat, se bateau intr-un microbuz scolar, conform Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Buzau. Potrivit sursei citate,…

- Traficul rutier pe DN 7, in zona Calimanesti, a fost reluat dupa ce copacul cazut pe carosabil la kilometrul 194 a fost indepartat, a anuntat purtatorul de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Circulatia a fost ...

- Politistii din Valcea efectueaza joi trei perchezitii la sediile unor firme si la locuintele mai multor persoane banuite de evaziune fiscala in domeniul comertului cu produse alimentare, potrivit unui comunicat al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, remis joi AGERPRES. In…

- DN7 este blocat miercuri seara pe Valea Oltului, la kilometrul 218, in zona localitatii valcene Cornetu, din cauza conditiilor meteo - zapada si polei - mai multe tiruri formand o coloana in asteptare, potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete.…

- O femeie a murit si trei barbati au fost raniti in urma unui accident rutier produs, luni, pe DN7 (Valea Oltului), la kilometrul 202 (intre localitatile Calimanesti si Brezoi), potrivit purtatorului de cuvant al Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Valcea, Sandra Dascalete. Traficul…

- Zeci de valceni fac apel pe toate retelele de socializare pentru a-l ajuta pe un tanar de 20 de ani, din Slatioara, judetul Valcea, grav ranit in urma unui accident rutier care a avut loc marti, 2 ianuarie 2018, pe DN7 (Valea Oltului). Accidentul rutier a avut loc pe Drumul Național 7, Valea Oltului,…

- Accidentul a avut loc in localitatea argeseana Stalpeni, in jurul orei 04:00. Primele cercetari arata ca barbatul, care se afla singur in autoturism, a pierdut controlul volanului si a intrat in coliziune cu un cap de pod. Accidentul, descoperit dupa mai mult timp. Leziunile, semne…

- Conducatorul auto care a provocat un accident rutier pe raza localitatii Satuc, in urma caruia o fetita de 11 ani a decedat, a fost retinut pentru 24 de ore, urmand sa fie prezentat Parchetului de pe langa Tribunalul Buzau, a declarat, pentru AGERPRES, agentul sef Laura Minea de la Biroul de presa…

- Adolescentul in varsta de 18 ani, din Chieșd, care a provocat un accident mortal in a doua zi de Craciun a ajuns in arestul Inspectoratului de Poliție Județean Salaj, dupa ce magistrații Tribunalului Salaj au dispus arestarea preventiva a acestuia, pentru urmatoarele 30 de zile. Inițial, Alexandru O.…

- Sase persoane au fost ranite în accidentul care a avut loc marti, pe Valea Oltului, la kilometrul 244 al soselei dintre Râmnicu Vâlcea si Sibiu, unde traficul este îngreunat, potrivit Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta din Sibiu. Unul din cei sase raniti este în…